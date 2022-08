Mahmood a Iglesias il 18 agosto 2022: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Mahmood a Iglesias in Sardegna arriva con la sua musica per un evento unico. Continua il suo tour in giro per l'Italia.

Mahmood a Iglesias fa tappa con la musica in un evento del tutto particolare. L’artista a oggi conta 24 dischi di platino e 6 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo.

Mahmood a Iglesias il 18 agosto 2022: scaletta delle canzoni

Mahmood nel mese di luglio è partito con il Ghettolimpo Summer Tour in una serie di tappe in giro per l’Italia.

L’artista, reduce dalla vittoria a Sanremo 2022 in coppia con Blanco, è in scena il 18 agosto allo Stadio Comunale Monteponi di Iglesias (SU). Poi, continuerà il suo tour il 27 agosto in Piazza Italia a Loano (SV). In seguito a settembre con tre appuntamenti: il 3 al Palazzo Te di Mantova, il 5 in Piazza dei Signori a Vicenza e il 10 al Codishow Festival di Codigoro (FE) (presso il Campo Sportivo ex Salesiani).

Ecco la scaletta ufficiale dei concerti di Mahmood:

Dei

Ghettolimpo

Baci dalla tunisia

Inuyasha

Il Nilo nel naviglio

Eternantena

Dorado

Remo

Gioventù bruciata

Icaro è libero

Kobra

Rubini

Karma

T’amo

Barrio

Talata

Rapide

Brividi

Soldi

I biglietti del concerto

Per accedere al concerto, malgrado l’evento sia gratuito, sarà necessario essere in possesso dei ticket nominali, al fine di rispettare la capienza dello Stadio Comunale. Si tratta di un concerto gratuito di Mahmood, organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Iglesias, all’interno delle manifestazioni dell’Estate Iglesiente 2022.

Dunque, per prenotare gratis il posto cliccare su

https://concertomahmoodiglesias2022.com/

LEGGI ANCHE: Il grande salto: trama, cast e location del film in tv su Canale 5 ed Infinity