Damiano Gavino, chi è Manuel di Un Professore: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Damiano Gavino, giovane attore volto di Manuel Ferri in Un Professore. Lanciato verso il successo dall’amata fiction Rai, ha già alcune esperienze importanti al cinema. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Damiano Gavino, vita privata e carriera dell’attore di Un Professore

Nato a Roma nel 2001, Damiano Gavino ha 22 anni ed è un giovane attore emergente, che ha di recente trovato la fama grazie al ruolo dello studente Manuel Ferri nella fiction Rai Un Professore. Tra i protagonisti della serie, il suo personaggio ha conquistato il pubblico a casa per la sua complicata relazione con Simone Balestra, interpretato da Nicolas Maupas. Nella prima serie la scena del bacio e della notte d’amore tra i due studenti fece molto scalpore a causa dei tagli e censure subiti dalla versione italiana rispetto a quella poi distribuita all’estero.

Il suo ruolo ne Un Professore non è la prima parte importante nella carriera di Gavino. Il giovane attore si è già fatto notare al cinema, recitando in The Boat di Alessio Liguori e in Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek. Nel 2022 recita inoltre in Shake, serie tv prodotta dalla Rai ispirata all’Otello di William Shakespeare.

Vita privata e social network

Molto geloso della sua vita privata, Damiano Gavino non ha mai svelato troppi dettagli al riguardo. In un’intervista a Vanity Fair ha affermato: “Se sono più corteggiato da maschi o da femmine? Se la giocano!”. Non si hanno indizi riguardo eventuali frequentazioni sul suo profilo Instagram, ad oggi seguito da oltre 160mila persone. Di recente l’attore ha piuttosto commentato l’ossessione dei media verso la sua situazione sentimentale e il suo orientamento sessuale.

“Non ho problemi su quello che scriveranno.” -ha ammesso l’attore in un’intervista concessa a The Wom– “Di mio, sono una persona molto riservata che vive la sua vita e le sue relazioni nella maniera più sana possibile. Per quanto posso, cerco di far entrare la fama il meno possibile nella mia vita personale, tenendola fuori dalla porta di casa. Mi sono ripromesso di essere quello che sono sempre stato. Non mi infastidiscono i tentativi di scoprire la mia identità sessuale. Perché intanto so io qual è. Poi se qualcuno ha l’idea di chiedermelo, non ho problemi a rispondergli“.