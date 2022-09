Morto PnB Rock: il rapper ucciso a colpi di pistola durante una rapina

Morto il rapper PnB Rock: ucciso durante una rapina a colpi d’arma da fuoco. Il cantautore statunitense stava mangiando in un fast food di Los Angeles insieme alla fidanzata, dove un uomo non identificato ha cercato di rapinarli.

Il rapper 31enne PnB Rock, all’anagrafe Rakim Allen, è morto a Los Angeles, in California, ucciso a colpi di pistola da un rapinatore non identificato.

Attorno alle 13, ora locale, il cantautore stava pranzando insieme alla sua fidanzata in un fast food, Roscoe’s Chicken & Waffles, quando un uomo armato si è avvicinato al loro tavolo. Il criminale ha intimato ad Allen di consegnargli i suoi gioielli e, al rifiuto dell’artista, ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro di lui. “Stiamo controllando l’audio della registrazione della telecamera di sicurezza.” -ha spiegato l’ufficiale della polizia di Los Angeles Kelly Muniz– “Vogliamo determinare esattamente quali parole sono state scambiate prima dell’evento e per identificare l’assassino”.

In seguito alla sparatoria, PnB Rock è stato portato d’urgenza in ospedale, dove ha ceduto alle ferite 45 minuti dopo.

Il rapinatore si è dileguato dal ristorante usando una porta laterale ed è fuggito in auto: comincia la caccia all’uomo. Poco prima dell’incidente, la fidanzata del rapper aveva pubblicato una foto sui propri profili social, in cui riportava anche il luogo in cui stavano mangiando.

Update: PnB Rock, the Philadelphia rapper was fatally shot during a robbery at the Roscoe’s Chicken & Waffles restaurant in South Los Angeles.https://t.co/YFlhgVQ2ja

— Los Angeles Times (@latimes) September 13, 2022

Chi era PnB Rock, vita e carriera del rapper di Filadelfia

Nato a Filadelfia il 9 dicembre 1991, PnB Rock era riuscito a guadagnarsi una certa fama come rapper, collaborando con diversi artisti e spaziando in molti generi musicali. Attivo dal 2014, in carriera ha pubblicato cinque mixtape, tra i quali spicca la raccolta del 2017 GTTM: Goin Thru the Motions, dalla quale è tratto uno dei suoi singoli più amati, Selfish.

Negli ultimi anni era riuscito a pubblicare anche due album in studio, Catch These Vibes e Trapstar turnt Popstar.