Backstreet Boys a Bologna: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Backstreet Boys a Bologna: la famosa band internazionale fa tappa in Italia. Il concerto è fissato per la sera di sabato 22 ottobre 2022 a Bologna. Tutto esaurito per un evento musicale tanto atteso dopo il blocco della pandemia.

Backstreet Boys a Bologna: scaletta delle canzoni

I Backstreet Boys si esibiscono in concerto nella serata di sabato 22 ottobre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna. Kevin Richardson, Brian Littrell, Howie Dorough, Nick Carter e AJ McLean sbarcano in città con una scaletta focalizzata soprattutto sugli album di maggiore successo, “Millenium”, “Black & Blue” e “Dna”.

Ecco di seguito i brani che portano sul palco:

Noir Everyone I Wanna Be With You The Call Don’t Want You Back New Love Get Down Cinematic Show Me the Meaning of Being Lonely Incomplete Undone More Than That Chances Shape of My Heart Confessional Quit Playin Games As Long as You Love Me No Place Breathe Don’t Wanna Lose You Now I’ll Never Break Your Heart All I Have to Give Remixed Everybody (Backstreet’s Back) We’ve Got It Goin’ On It’s Gotta Be You That’s the Way I Like It Get Another Boyfriend The One I Want It That Way Bis Don’t Go Breaking My Heart Larger Than Life

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto purtroppo non sono più disponibili e non si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Dopo Bologna, il gruppo prosegue il tour tornando in Germania ma con alcune date anche in Polonia e in Belgio, oltre che in Ungheria, Svizzera e Regno Unito.

