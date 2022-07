Papa Francesco ai popoli indigeni: “chiedo perdono per le vostre sofferenze”

Nei confronti degli indigeni del Canada, in particolare, papa Francesco ha rivolto importantissime parole di scuse per tutte le sofferenze subite. “Molti cristiani hanno sostenuto la mentalità colonizzatrice delle potenze che hanno oppresso i popoli indigeni – ha infatti detto il Papa – e chiedo perdono a Dio per le sofferenze ai nativi del Canada.

Giungo nelle vostre terre natie per dirvi di persona che sono addolorato, per implorare da Dio perdono, guarigione e riconciliazione, per manifestarvi la mia vicinanza, per pregare con voi e per voi”. Secondo il Papa, poi, è necessario ricordare “come le politiche di assimilazione hanno finito per emarginare sistematicamente i popoli indigeni; di come, anche attraverso il sistema delle scuole residenziali, le vostre lingue e culture sono state denigrate e soppresse; di come i bambini hanno subito abusi fisici e verbali, psicologici e spirituali; di come sono stati portati via dalle loro case quando erano piccini e di come ciò abbia segnato in modo indelebile il rapporto tra i genitori e i figli, i nonni e i nipoti”