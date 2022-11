Oroscopo Branko settimanale 7-13 novembre, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 7 al 13 novembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi freddi giorni autunnali? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 7-13 novembre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo per la prossima settimana.

Scopriamo l’oroscopo settimanale secondo il suo libro, il Calendario astrologico 2022 di Branko, con le dritte sul futuro dal 7 al 13 novembre.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 7-13 novembre

Per i nati nell’Ariete è il momento di fare un passo indietro. La vostra situazione finanziaria è un po’ traballante, è necessario fare le giuste valutazioni. Non tutto è necessario e non tutto porta gioia nella vostra vita: a volte la decisione migliore è darci un taglio.

Solo così sarà per voi più facile affrontare i prossimi giorni con serenità.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 7-13 novembre

La Luna spinge i nati nel Toro a concedersi un momento di pausa. Non potete continuare ad ignorare i vostri bisogni emotivi, è ora di prendersi un periodo di riflessione. Non sentitevi in colpa per aver rallentato il ritmo, è un modo come un altro di prendersi cura di voi stessi. Basta ignorare quello che sentite, provate ad ascoltare i vostri pensieri.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 7-13 novembre

Giorni pieni di sogni e desideri per i nati nei Gemelli. Vivrete i prossimi giorni alle prese con la vostra fervida immaginazione e con tanti voli pindarici. Non c’è nulla di male nel rilassarsi un po’ e nel concedere alla propria mente di volare alto. Vi sentirete più sereni e vi aiuterà a trovare la giusta chiarezza interiore.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 7-13 novembre

La Luna porta un’ondata di sicurezza e praticità nella vita dei nati nel Cancro. Tanti i cambiamenti in arrivo da digerire, fate un respiro profondo e valutate la situazione nel suo complesso in modo obiettivo, sia sul lavoro che sul piano personale. A volte è meglio ridimensionare le proprie aspettative e accettare i difetti altrui.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 7-13 novembre

Dopo tanta frenesia, finalmente i nati nel Leone potranno avere un po’ di pace.

I ritmi lavorativi dovrebbero finalmente rallentare, anche se le entrate potrebbero risentirne. Il Sole è dalla vostra parte ed accende in voi il fuoco dell’ambizione, forse anche troppo. Cercate di tenere sotto controllo le vostre emozioni, non ha senso scontrarsi con tutto e tutti.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 7-13 novembre

Per i nati nella Vergine potrebbe essere arrivata l’ora di darsi una calmata. Non si può essere sempre i protagonisti e pretendere il controllo, a volte è meglio osservare dalle retrovie.

Non agitatevi e lasciate che la vita faccia il suo corso. Se riuscirete ad accettare che non tutto dipende da voi, avrete un peso in meno sulle vostre spalle.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 7-13 novembre

È un periodo di grande conflitto interiore per i nati nella Bilancia. Siete influenzati da tante emozioni contrastanti, così forti rendervi quasi apatici a quello che vi accade attorno. Somatizzarle richiedete tempo e coraggio, prendetevi un momento per riflettere.

Imparate a camminare da soli, non avete sempre bisogno di una spalla. Un po’ di tempo solo per voi vi aiuterà a trovare la pace.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 7-13 novembre

I nati nello Scorpione dovranno essere bravi a mantenere il controllo. Tante emozioni forti sgomitano per sgusciare fuori, sia sul lavoro che in amore. Esplodere non aiuterà nessuno, cercate di restare calmi. Ognuno è responsabile delle proprie azioni e delle proprie idee, potete continuare a mantenere un rapporto senza essere d’accordo su tutto. Amate, ma dalla giusta distanza.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 7-13 novembre

Si apre un periodo più lento e rilassato per i nati nel Sagittario. Approfittatene per rallentare i ritmi, gioverà sia alla vostra salute che al vostro spirito. Non è vostra responsabilità fare il lavoro di tutti, pensate prima alle vostre necessità e al vostro benessere. Godetevi quelle piccole ripetizioni quotidiane e lasciatevi indietro le abitudini dannose.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 7-13 novembre

I nati nel Capricorno dovranno tenere a freno la loro tendenza a prendere il controllo di tutto. Non è male ogni tanto delegare alcune responsabilità e liberarsi del tempo per ricaricare le batterie. Lasciate che sia qualcun altro a prendere il timone per una volta e concedetevi del tempo per curare i vostri bisogni interiori. Ne uscirete più sicuri, più motivati e più appagati.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 7-13 novembre

Una settimana di pigro relax aspetta i nati nell’Acquario, agguantati dai tentacoli del calore domestico. Siete sordi ad ogni richiesta di favori, questi giorni sono solo per voi. Ricostruite la vostra emotività avvolti in un plaid tra le vostre mura di casa. Prima o poi arriverà il momento di uscire, ma non abbiate fretta: concedetevi il giusto tempo per rigenerarvi.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 7-13 novembre

La Luna bacchetta i nati nei Pesci, troppo rigidi e inflessibili per affrontare gli ostacoli di questa settimana. L’influenza lunare vi porta ad abbandonare i preconcetti e a valutare i problemi a mente fredda. Cercate di mantenere questo stato di calma in ogni maniera possibile. Solo con la giusta serenità riuscirete a esaminare tutto con oggettività. Evitate di agire di impulso, e datevi del tempo per pensare.