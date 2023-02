Sanremo 2023, pacco bomba a pochi metri dall’Ariston: Fiorello ironizza e sdrammatizza sulla questione

Sanremo 2023, pacco bomba è stato trovato a pochi metri dall’Ariston prima dell’inizio della quarta serata del Festival. Le indagini sono ancora in corso e c’è un grande riserbo. Tuttavia, sulla questione è intervenuto Fiorello ironizzando e sdrammatizzando.

Sanremo 2023, pacco bomba a pochi metri dall’Ariston

La quarta serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo si è aperta con la notizia di un pacco bomba non lontano dal teatro che ospita l’evento musicale. Il pacco contenuto in un borsello era appoggiato alla base di un palazzo, accanto a uno scooter ed è stato lasciato nella zona di via Fiume, a poco più di mezzo chilometro dall’Ariston e dal palco di piazza Colombo. Sarebbe stato un agente di polizia a trovare il pacco. Al suo interno è stato rinvenuto un chilo di polvere da sparo e proiettili, con un innesco tradizionale a lenta combustione.

“Al momento non ci sono state rivendicazioni – riferiscono fonti investigative – e, dunque, nessuna pista è da escludere”. Quando è stata rinvenuta la borsa, il finanziere che ha subito chiamato gli artificieri. Dopo aver messo in sicurezza l’area, l’allarme bomba è rientrato. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un gesto dimostrativo. Tuttavia, in vista dell’ultima serata i controlli saranno maggiori.

Fiorello ironizza e sdrammatizza sulla questione

Sulla questione è intervenuto Fiorello ironizzando e sdrammatizzando. “Amadeus, che succede, tutto a posto laggiù?”. Avvolto in un sacco a pelo verde, Fiorello si collega con l’Ariston, pronto per Viva Rai2! Viva Sanremo!. “A 500 metri dall’Ariston, al Tg ne hanno parlato, hanno trovato un pacco con dei proiettili, ma insomma gli artificieri lo hanno esaminato ed è tutto a posto”, ammette Amadeus. E Fiorello prova a sdrammatizzare: “Ma no, era la borsa dei trucchi di Rosa Chemical”.

