Gina Rovere, chi è oggi l’attrice anni Sessanta: vita privata, marito, figli, film

Chi è oggi Gina Rovere, attrice italiana divenuta celebre negli anni Sessanta. Nel corso della sua lunga carriera tra cinema, teatro e tv, ha preso parte ad oltre 60 film. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è oggi Gina Rovere, vita privata e carriera dell’attrice anni Sessanta

Nata a Roma il 18 maggio 1936, Gina Rovere, all’anagrafe Regina Ciccotti, ha 87 anni ed è una nota attrice italiana che, nella sua lunga carriera, ha recitato per tv e teatro, nonché in oltre 60 film per il cinema. Ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo come soubrette, facendo gavetta nel teatro di rivista e avanspettacolo. La sua grande occasione arriva nel 1953, quando il regista Gianni Franciolini la seleziona per il suo film Villa Borghese. È il primo di tantissimi ruoli sul grande schermo, spesso in film comici e di costume, che la portano al successo soprattutto negli anni Sessanta. Ha recitato spesso al fianco di Totò, creando con l’attore un profondo rapporto professionale. Tra i suoi film più importanti ricordiamo I soliti ignoti, Adua e le compagne, Don Camillo monsignore…ma non troppo, Una domenica d’estate, Colpo gobbo all’italiana, Una sporca faccenda, Comma 22, Farfallon e La vita è bella.

Vita privata: marito e figli

Gina Rovere è sposata da molti anni con Amerigo Palma. La coppia non ha mai avuto figli, ma ha ancora un legame fortissimo nonostante ben 23 anni di differenza d’età. Si sa molto poco sulla loro relazione: Gina Rovere ha sempre fatto il possibile per difendere la propria privacy e i propri cari dalla morsa della curiosità di fan e media. “Come l’ho conquistato?” -racconta l’attrice, intervistata a Oggi è un altro giorno– “Lui ha conquistato me. Me lo sono preso giovane, così dura di più”. Da parte sua, Amerigo è rimasto estasiato dalla personalità di Gina: “Mi ha colpito la sua trasparenza, lei è diretta…”.