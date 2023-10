Oroscopo Settimanale Paolo Fox 16-22 ottobre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 16 al 22 ottobre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi freschi giorni d’autunno? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale 16-22 ottobre, le previsioni per tutti i segni

Il freddo autunnale scuote gli appassionati di astrologia, che hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano in questi freschi giorni di ottobre? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 16 al 22 di ottobre?

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox Novembre 2023: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 ottobre

Molti pesi in meno sulla schiena dei nati nell’Ariete. Ottobre si avvia verso la fine e vi porta via molti grattacapi che vi han fatto dormire poco ultimamente. Avete un’occasione adesso per rinnovarvi e per raddrizzare un po’ la vostra vita dopo un periodo complicato. Approfittatene per rispolverare qualche vecchio obiettivo, non è mai troppo tardi per ricominciare.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 ottobre

Stop ai voli pindarici per i nati nel Toro. L’ambizione è una vostra grande qualità ma a volte vi porta a fare il passo più lungo della gamba. Non impuntatevi su una battaglia che non potete vincere, prendete atto dei vostri limiti e agite di conseguenza. Abbassare un po’ il tiro non è una sconfitta, ma una chance di affrontare i problemi da un altro punto di vista.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 ottobre

Gli astri mettono un po’ i bastoni tra le ruote ai nati nei Gemelli. Vi aspetta una settimana frustrante, con imprevisti dietro ogni angolo. Desiderate avere il controllo di ogni aspetto della vostra vita, ma le stelle hanno altri piani. Non è il momento adatto a prendersi rischi, tenete a bada il nervosismo e pazientate in attesa di un momento più propizio. La situazione potrebbe cambiare in meglio nel weekend.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 ottobre

Settimana piena di ribaltoni per i nati nel Cancro. Tanti aspetti della vostra vita son stati travolti da un’ondata di rivoluzioni che vi rende confusi e timorosi verso il futuro. Non siete più così sicuri dei vostri desideri e dei vostri obiettivi a lungo termine, stravolti dai costanti cambiamenti. I vostri sono dubbi legittimi, ma non lasciatevi buttare giù: siete dove siete ora per un motivo, continuate a perseverare.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 ottobre

I nati nel Leone dovranno imparare a lasciar perdere le inezie. Siete pieni di spirito combattivo, ma a volte lo utilizzate in modo sbagliato. Tendete ad impuntarvi e a cercare il conflitto in tutto, vogliosi di dimostrare le vostre ragioni ad ogni costo. Un atteggiamento che vi porta avanti sul lavoro, ma crea frizioni in famiglia e in amore. Cercate di accettare più compromessi nella vita privata.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 ottobre

Gli astri sorridono ai nati nella Vergine. Sul lavoro tutto procede nella direzione giusta, seguite il vostro istinto e riuscirete a togliervi molte soddisfazioni. Anche in amore avrete molte occasioni per brillare. Le coppie potranno godersi qualche momento di intimità in più, chi è ancora single avrà invece la possibilità di dimostrare le proprie qualità in un contesto inaspettato.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 ottobre

La determinazione pervade i nati nella Bilancia. Nulla sembra in grado di contrastarvi in questi ultimi giorni di Ottobre. Ogni ostacolo sul vostro cammino è spazzato via da una possente sicurezza nei vostri mezzi. Lasciatevi guidare da questa carica, farete molti passi avanti verso i vostri obiettivi. Occhio però a non esagerare con la foga in amore, assicuratevi che chi avete accanto sia sulla stessa lunghezza d’onda.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 ottobre

Alcune novità inaspettate creano dubbi per i nati nello Scorpione. Avevate un piano preciso, ma qualche bisbiglio di troppo vi ha mandato in stallo. Potreste essere costretti a cambiare tutto in corsa, ma non siete sicuri di avere abbastanza tempo. Non è il momento di esitare, fate una scelta senza pensarci troppo. Una volta superato questo inghippo potrete finalmente iniziare a pensare a voi stessi.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 ottobre

Si chiude un capitolo importante per i nati nel Sagittario. Avrete modo di mettere finalmente la parola fine ad una questione annosa che vi trascinate dietro da fin troppo tempo. Siate aperti a compromessi anche amari, l’importante è riuscire a lasciarvi tutto questo alle spalle. In amore siate clementi con voi stessi, non sentitevi in colpa per i vostri sentimenti.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 ottobre

La routine ha stufato i nati nel Capricorno. Sentite il bisogno di un cambio radicale, di ambienti ed attività più stimolanti. Attenti però a non prendere decisioni drastiche, non sapete cosa troverete sul vostro cammino. Prendetevi del tempo per informarvi, per fare qualche assaggino qua e là prima di demolire tutto e ricominciare da capo.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 ottobre

Una nube di frustrazione turba i nati nell’Acquario. Bloccati ad ogni svolta, sgambettati ad ogni incrocio, potreste essere tentati di mandare tutto all’aria. Non lasciatevi guidare dalla rabbia, rischiate di fare più danni a voi stessi che alla fonte della vostra furia. Siate pazienti, resistete con tutti voi stessi e aspettate il momento giusto per contrattaccare.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 ottobre

Va tutto a gonfie vele per i nati nei Pesci. Pochissime preoccupazioni nel vostro prossimo futuro, ma anche tanto tempo libero da occupare. Cogliete quest’occasione per concedervi qualche sfizio, sia per voi stessi che per i vostri familiari. Tenete però sempre gli occhi aperti, soprattutto nel fine settimana: la vostra serenità potrebbe essere sovvertita da una visita sgradita.