Cristina Scuccia, il fidanzato vive in Spagna. La confessione dell’ex suora: “C’è una persona nella mia vita”

Cristina Scuccia ha confessato di essere fidanzata e di avere una persona importante nella sua vita. La naufraga de L’Isola dei Famosi ha rilasciato una lunga dichiarazioni in diretta con la conduttrice Ilary Blasi.

Cristina Scuccia, il fidanzato vive in Spagna

Cristina Scuccia ha confessato in diretta da L’Isola dei Famosi di essere fidanzata e di avere così nella sua vita una persona che occupa un ruolo importante. “Ho conosciuto una persona a Madrid, però non c’entra niente con la mia uscita. Ma ti rendi conto di cosa mi stai facendo dire? Mi hai trovata in un momento debole. L’unica cosa che sto seguendo è sicuramente la vita”, ha detto in una chiacchierata con Helena Prestes.

La confessione dell’ex suora: “C’è una persona nella mia vita”

Davanti alle telecamere ne ha parlato con più sicurezza, mandando anche un messaggio di scuse alla madre: “Di questa persona mi manca tutto: stare insieme, andare a mangiare sushi. L’amore è bello, ragazzi, e nonostante stia cercando di comprimerlo qua esce fuori. Ci conosciamo da poco, è entrata in punta di piedi nella mia storia, sapendo il mio passato e senza forzarmi. È una persona a cui tengo tanto e sto capendo che è davvero importante per me. Mamma, scusa se sei venuta a sapere questa cosa così… Te ne avrei parlato appena uscita. Sono felicissima di aver incontrato questa persona e spero sia ancora lì ad aspettarmi”.

“La conosco da un paio di mesi, quindi è un germoglio e sai benissimo che i germogli vanno protetti e curati. Mi crea pure imbarazzo parlarne perché non sono abituata a parlare d’amore. L’amore non si può comprimere, è una cosa bella. Sto pensando tanto a questa persona, e io non mi sarei mai lasciata andare con la prima persona che passa. Ho paura di essere giudicata perché non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa, non c’entra nulla. La mia uscita è avvenuta ben due anni fa e per ragioni diverse. In due anni sono successe tante cose: sono andata a lavorare a Madrid e ho conosciuto diverse persone. L’ho incontrata poco prima di intraprendere l’avventura sull’isola, per questo non mi va di parlarne: sai quando iniziano le cose preziose e le vuoi custodire? È proprio così, e voglio custodire questa cosa preziosa. So che una mamma certe cose le capisce, ma credo che per lei la notizia sia come una doccia fredda. Ho sempre detto che sono sola perché è una cosa che all’inizio volevo vivermi io, ma qui è difficile tenersi tutto dentro. Devo essere sincera: io mi sono sentita cento chili in meno nel momento in cui l’ho detto, perché alla fine io non sto facendo niente di male. Sto amando!”