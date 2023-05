Cristina Scuccia: “La prima cosa che ho fatto appena uscita dal convento…”

Tra i personaggi seguiti con maggiore interesse nell’attuale edizione dell’Isola dei Famosi figura sicuramente Cristina Scuccia. Il suo percorso di vita è del resto assolutamente peculiare. Ed il suo ritorno sotto i riflettori, dopo diverso tempi in cui di lei sembravano essersi perse le tracce, sta facendo discutere, appassiona e divide.

Il percorso di suor Cristina dopo l’exploit a The Voice

Come noto, la giovane era infatti salita alla ribalta nel 2014 come suor Cristina. Quando ancora vestiva il velo da religiosa, aveva stupito tutti vincendo l’edizione 2014 del talent The Voice. Il video della sua Blind Audition, in cui cantava No One di Alicia Keys, è stato il quarto più visualizzato su YouTube a livello mondiale nel 2014, come riporta Wikipedia. Nello stesso anno uscì il suo primo album, Sister Cristina, contenente il singolo, dal titolo evidentemente provocatorio, Like a Virgin, cover del brano di Madonna. Il Concerto di Natale in Vaticano, il tour, il secondo album, i musical Sister Act (ovviamente…) e Titanic, quindi Ballando con le stelle nel 2019. Una intensa attività nello showbusiness continuando a far parte della congregazione delle suore orsoline della Sacra Famiglia.

Da suor Cristina a Cristina Scuccia

Poi il silenzio per tre anni, sino alla clamorosa intervista a Verissimo nel novembre del 2022 in cui ha annunciato di aver rinunciato ai voti. Preludio alla sua partecipazione al reality. E sull’Isola la 35enne Cristina Scuccia sta raccontando ogni giorno qualcosa di sé e delle sue particolari scelte di vita.

Cristina Scuccia rivela la prima cosa che ha fatto lasciato il convento

L’ex suor Cristina ha svelato agli altri naufraghi che ha fatto appena uscita dal convento: “La prima cosa che ho fatto è stata quella di prendere la macchina e percorrere chilometri e chilometri da Milano in Sicilia. Io ero felicissima perché per me i chilometri erano respiro. Poi, subito dopo ho fatto un viaggio a Barcellona dove ho percorso chilometri in bici. L’aria che mi veniva addosso era qualcosa di magnifico. Io ho capito che il convento non era il il mio posto e questo mi ha fatto perdere completamente“.