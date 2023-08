Alessandro Giammei, chi è il figlio adottivo di Michela Murgia: vita privata, carriera, età

Chi è Alessandro Giammei, figlio adottivo di Michela Murgia. Scrittore e professore universitario, la scrittrice lo considerava uno dei suoi figli dell’anima. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Alessandro Giammei, figlio adottivo di Michela Murgia: vita privata, carriera

Nato a Roma nel 1988, Alessandro Giammei ha 35 anni ed è uno dei figli adottivi di Michela Murgia, i suoi cosiddetti “figli dell’anima”, adorati membri della sua famiglia allargata queer. Scrittore e critico letterario, lavora come professore universitario negli Stati Uniti d’America. Insegna Letteratura Italiana nell’importante college di Yale, nel Connecticut. Giammei si è formato nella sua città natale, studiando letteratura all’Università La Sapienza di Roma, per poi perfezionare i suoi studi alla Scuola Normale Superiore. Arriva negli Stati Uniti con una borsa di scambio alla New York University, dove insegna per sei mesi nel Dipartimento di Italianistica. Prima di arrivare a Yale, Giammei ha insegnato inoltre a Princeton e al Bryn Mawr College. Ha inoltre gestito corsi come volontario per la Prison Teaching Initiative e contribuito alla fondazione del Cosmopolitan Italian Collective.

Come autore ha scritto diversi articoli e saggi sull’arte e sulla letteratura italiana del Rinascimento e del Novecento. Tra i suoi lavori più noti si ricordano la monografia Nell’officina del nonsense di Toti Scialoja, il romanzo-saggio Una serie ininterrotta di gesti riusciti e il suo lavoro più recente, Cose da maschi, pubblicato da Einaudi nel 2023. Ha parlato spesso del suo ultimo libro sul suo profilo Instagram, che ha oltre cinquemila follower.

La morte di Michela Murgia, l’ultimo saluto alla scrittrice: “Ciao bella”

La scrittrice Michela Murgia è morta all’età di 51 anni la sera del 10 agosto 2023, stroncata dal tumore contro cui lottava da tempo. I tanti messaggi di cordoglio e supporto da parte di amici, familiari e fan hanno invaso il web nelle ultime ore. Anche Alessandro Giammei ha voluto darle un ultimo saluto sul suo profilo Instagram. Lo scrittore la celebra con un semplice “Ciao bella“, al fianco di una foto che li ritrae intenti a chiacchierare, sorridenti e insieme come al solito.