Cristina Scuccia al Grande Fratello? La cantante vicina al reality Mediaset

Cristina Scuccia al Grande Fratello, sempre più calda la candidatura della cantante. Dopo il forfait dell’ex Suor Cristina dal Tale e quale Show di Carlo Conti, l’artista si avvicina al reality Mediaset. Che cosa è successo?

Cristina Scuccia al Grande Fratello, farà parte del cast del reality?

Cristina Scuccia sembra sempre più vicina alla casa del Grande Fratello. Colpi di scena in arrivo per la cantante diventata celebre con The Voice, che potrebbe quindi tornare in tv come una delle vip del reality di Alfonso Signorini. Solo lo scorso 10 agosto era tramontata la sua candidatura per la prossima edizione di Tale e Quale Show. L’ex Suor Cristina, reduce dalla sua esperienza all’Isola dei Famosi, pareva pronta a tornare sul palco per partecipare all’amato talent show di Carlo Conti ma è andato tutto in fumo a causa di alcune divergenze creative.

Ne parla nel dettaglio il settimanale DiPiù, secondo il quale la cantante avrebbe fatto delle richieste troppo fastidiose alla produzione: “L’ex naufraga avrebbe richiesto espressamente di non imitare personaggi trasgressivi e di non volere cantare un certo tipo di canzoni. Una richiesta che non è affatto piaciuta a chi si occupa di Tale e Quale Show, anche per non favorirla in qualche modo rispetto ad altri concorrenti”. Un rifiuto al trash quindi per motivi di immagine e ideologici, quindi, reso un po’ più dubbio visto il recente avvicinamento di Cristina Scuccia al GF. Cosa le è stato promesso?

Le ipotesi di Pagnotti: “Nella casa con Frate Alfredo”

Poche settimane fa l’autore televisivo Gianluca Pagnotti si era detto quasi certo della partecipazione di Scuccia al nuovo Grande Fratello, epurato dal trash dagli interventi di Pier Silvio Berlusconi. In un articolo di Mondo TV, Pagnotti rivela che, al fianco dell’ex suora, potrebbe esserci un altro uomo di chiesa: “A fare compagnia a Cristina Scuccia, dovrebbe esserci Frate Alfredo che, settimane fa, scrisse una lettera a Alfonso Signorini e fece un appello per candidarsi come concorrente della casa più spiata d’Italia”.