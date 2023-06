Tragedia a Roma, bimba dimenticata in auto: trovata morta

A Roma si è verificata una vera e propria tragedia, con una bimba trovata morta in auto, poiché dimenticata dal padre.

Le forze dell’ordine sono al lavoro.

Roma, bimba dimenticata in auto da papà

Quanto successo nella città di Roma è a tutti gli effetti incredibile e vede la morte – prematura – di una giovane vita. È accaduto nella capitale italiana, precisamente nella zona della Cecchignola, in via dei Fucilieri. Protagonisti della triste vicenda sono una bambina di circa un anno e suo padre. Quest’ultimo era in macchina con la figlia, con lo scopo di portarla all’asilo nido.

Si tratta di un carabiniere che lavora presso la divisione generale per il personale militare della Difesa. Una volta giunto sul posto, l’uomo ha parcheggiato il veicolo pronto così per accompagnare la bambina all’asilo, che si trova all’interno del ministero della Difesa, adibito per i figli dei dipendenti.

La madre avrebbe poi dovuto riprenderla ed è qui che ha fatto un’amara scoperta. Arrivata presso la struttura, le è stato detto che la bambina non era presente e, sorpresa da ciò, è uscita e ha scorto la macchina del marito. Avvicinandosi ha visto che la figlia era ancora lì dentro, ma ormai si mostrava senza vita.

Scioccata da quanto accaduto, ha immediatamente chiamato l’attenzione dei carabinieri e, successivamente, a giungere sul luogo di interesse anche il 118 e i vigili del fuoco. La bambina era ormai morta, a causa delle molte ore lasciata in macchina. Entrambi i genitori si dimostrano sotto schock, mentre le forze dell’ordine cercano di chiarire il più possibile la dinamica.

Una giovane vita – bambina di appena un anno – ha così perso la vita, per una gravissima mancanza di attenzione da parte di una delle due figure genitoriale, che avrebbe dovuto invece tutelarla. Nelle prossime (e nei prossimi giorni) si avranno ulteriori riscontri.