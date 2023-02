Cos’è il Giorno della Marmotta: significato, Bill Murray, perché si celebra il 2 febbraio

Che cos’è il Giorno della Marmotta? La tipica festività canadese e americana è conosciuta in Italia soprattutto grazie al film cult con Bill Murray Ricomincio da capo. In cosa consiste? Perché si celebra il 2 febbraio?

Cos’è il Giorno della Marmotta: cosa significa e perché si celebra il 2 febbraio

Il Giorno della Marmotta, in inglese Groundhog Day, è una ricorrenza annuale celebrata negli Stati Uniti e in Canada ogni 2 febbraio. Ogni anno in America si osserva il risveglio mattutino di un esemplare di marmotta, scherzosamente chiamato Phil. L’animale viene fatto uscire dalla sua tana e, a seconda della sua reazione, si prevede la durata dell’inverno. Se Phil non riesce a vedere la sua ombra l’inverno avrà durata breve. In caso contrario, la stagione fredda durerà ben sei settimane in più. La tradizione vuole, inoltre, che si tratti sempre della stessa marmotta, viva ormai da tempo immemore. A lui è dedicata anche una scheda sulla pagina ufficiale della festività, dove viene descritto come “Weather Predictor Extraordinaire”.

È una tradizione che risale alla fine dell’Ottocento: il primo giorno della Marmotta venne infatti festeggiato nel 1887 a Punxsutawney, in Pennsylvania. La festa è legata alle credenze religiose originate dalla Candelora, festività cristiana che cade proprio il 2 febbraio. La tradizione americana si basa infatti su un detto scozzese che lega la durata del gelo invernale proprio a questo giorno: “Se alla Candelora il cielo è limpido, ci saranno due inverni nell’anno”. Anche in Italia c’è un detto simile: “Per la santa Candelora se nevica o se plora dell’inverno siamo fora. Ma se l’è sole o solicello siamo sempre a mezzo inverno”.

La marmotta in Ricomincio da capo con Bill Murray

La fama in Italia di una festività così tipicamente americana è legata per di più al successo di Ricomincio da capo, film cult del 1993 con protagonista l’indimenticabile Bill Murray noto in inglese con il nome Groundhog Day. Nella pellicola il celebre attore interpreta Phil Connors, un cinico ed egoista meteorologo televisivo mandato proprio a Punxsutawney nel Giorno della Marmotta per documentare il risveglio del roditore. Suo malgrado, Phil resta bloccato in un loop temporale che lo costringe a rivivere continuamente la stessa odiata giornata ancora e ancora.

Il film ha avuto un tale impatto sulla cultura popolare da entrare nel gergo comune nei paesi anglosassoni: “vivere il giorno della marmotta” è diventato un’espressione che indica essere costretti a sopportare momenti ripetitivi. Ha inoltre generato una moltitudine di remake e rivisitazioni cinematografiche. In Italia si ricorda soprattutto È già ieri, con protagonista Antonio Albanese.