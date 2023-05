Chi è Mario Orfeo, direttore del tg3: biografia, incarichi Rai, carriera

Mario Orfeo è un giornalista professionista, riconfermato direttore del tg3.

Chi è Mario Orfeo

Mario Orfeo, riconfermato direttore del tg3, è nato a Napoli nel 1966 e ha iniziato la sua attività giornalistica nel 1984 con il quotidiano Napoli Notte. Nel 1988 diventa giornalista professionista al Giornale di Napoli e collabora con diverse testate nazionali, tra cui il settimanale Panorama. Nel 1990 partecipa alla nascita della redazione napoletana di Repubblica dove resta fino al 1994, quando è chiamato a Roma per ricoprire il ruolo di responsabile prima del servizio politico e poi dell’ufficio del caporedattore centrale. Nel 2002 è Direttore del Mattino. A marzo del 2011 torna alla carta stampata per dirigere il Messaggero.

La carriera in Rai

Mario Orfeo, però, è un volto Rai da diversi anni. Nel 2009, infatti, è chiamato in Rai per dirigere il Tg2, incarico che svolge per due anni. Alla fine del 2012 è nuovamente in Rai, come Direttore del Tg1. Dal giugno 2017 al luglio 2018 è Direttore Generale della Rai.

Nell’aprile 2019 viene nominato Presidente di RAI Way.

Orfeo al Tg3

Nel maggio 2020 viene nominato Direttore del Tg3, dove è stato riconfermato anche durante il governo di Giorgia Meloni nel maggio del 2023.

Nel novembre 2021 è stato nominato per il tg3 Direttore della Direzione Approfondimento.