Concerto Taranto 1 maggio: i cantanti e gli attivisti sul palco dalle 14

Non solo il Concertone del primo maggio a Roma: il concerto del 1 maggio sarà anche a Taranto, dove sono attesi migliaia di spettatori e artisti pronti a esibirsi uno dopo l’altro.

Concerto Taranto 1 maggio: i cantanti sul palco

Il concerto del 1 maggio in occasione della festa del lavoro non sarà solo a Roma, ma anche a Taranto. L’evento si svolgerà nel parco archeologico delle Mura Greche, e a condurre l’evento saranno Valentina Correani, Martina Martorano, Serena Tarabini, Valentina Petrini e Andrea Rivera. Al timone della direzione artistica, invece, anche quest’anno vi sono Diodato, Roy Paci e Michele Riondino

I cantanti che si esibiranno

Francesca Michielin salirà sul palco di Taranto per incantare il pubblico coi suoi più grandi successi, ma non sarà l’unica famosa cantante. Sul palco, infatti, ci saranno a partire dalle 14 Samuele Bersani, Vasco Brondi, Vinicio Capossela, Tonino Carotone, Luca De Gennaro, Niccolò Fabi, Nino Frassica e la Los Plaggers Band e Gemitaiz, Fido Guido, Kento, La rappresentante di lista, Marlene Kuntz, Mezzosangue, Meg, Studio Murena, Omini, Willie Peyote, Ron, Renzo Rubino, Terraros, Venerus.

Gli attivisti

Il concerto sarà anche caratterizzato dalla voce di molti attivisti come Filippo Taglieri per l’associazione ReCommon, Valentina Pitzalis, Christian Raimo, Ilenia Iengo, Teresa Antignani, Francesca Corbo per Amnesty International Italia, Flavio Rossi Albertini, l’associazione Bianca Guidetti Serra, Fridays for Future Italia, Luisa Impastato per Casa Memoria Felicia Impastato, Dana Lauriola per il Movimento No Tav, il Movimento No Triv, il Movimento No Tap, Campagna per il Clima fuori dal Fossile, Enzo Di Salvatore, Raffaele Crocco, Laika, Patrizia Moretti, Sos mediterranee, Marco Cappato, Salvo Ruvolo per Associazione Musica e Cultura, Margherita Luongo per la Fondazione Amor, l’associazione Dis-education.