Diodato, nuovo album pubblicato dal titolo “Così speciale”: date e tappe del tour italiano e europeo 2023

Diodato, nuovo album pubblicato dal titolo "Così speciale" Diodato ha pubblicato venerdì 24 marzo 2023 il suo nuovo album dal titolo "Così speciale". Si tratta di una raccolta di 10 brani: "dieci attimi di vita, dieci sguardi sul mondo e dieci tuffi negli abissi interiori per provare a riemergere con dieci fiori che profumano di vita". "Talvolta– dice l'artista – arriva un momento di estrema lucidità e con sorprendente chiarezza si comprende quali siano state le cose davvero importanti, gli attimi vissuti che potrebbero essere definiti speciali. Li puoi sentire fiorire lentamente, fiori lievi come ricordi e allo stesso tempo potenti, come la consapevolezza che li nutre. Crescono nonostante i rimpianti e nonostante gli errori. Sono il dono segreto che si riceve per aver lasciato entrare vento, pioggia e sole, per aver vissuto davvero, per aver riconosciuto qualcosa di così speciale". Date e tappe del tour italiano e europeo 2023 Il tour 2023 di Diodato toccherà sia città italiane sia europee. Infatti, il cantautore si esibirà in Italia, Spagna, Germania, Francia, Paesi Bassi e Repubblica Ceca nel 2023: il 15 aprile al club Hall a Padova, il 20 aprile all'Alcatraz a Milano, il 22 aprile al Teatro della Concordia di Torino, il 27 aprile all'Estragon a Bologna, il 29 aprile all'Atlantico a Roma, l'11 maggio presso Clamores a Madrid, il 18 maggio al Maschinenhaus a Berlino, il 20 maggio al Café de la Danse a Parigi, il 26 maggio al club Bitterzoet di Amsterdam e infine il 27 maggio a Praga presso Palàc Akropolis.