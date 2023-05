Comunali 2023, ballottaggi in 7 capoluoghi: affluenza bassa

Se in alcune città le elezioni comunali sono bastate per eleggere i rispettivi sindaci, in altre è stato necessario richiedere un “duello”. Per questo si parla di ballottaggi delle comunali 2023, con ben sette capoluoghi interessati.

Si registra però un’affluenza molto bassa.

Ballottaggi comunali 2023, i sette capoluoghi interessati

Dopo qualche giorno di attesa, si sono riaperti i seggi elettorali per le comunali 2023, dando il via ai ballottaggi, con le votazioni che ci saranno tra oggi e domani (rispettivamente Domenica e Lunedì): dalle 7 alle 23 per il primo giorno; dalle 7 alle 15 per il secondo.

Le città coinvolte sono ben 41, con sette capoluoghi interessati. Si tratta di Ancona, Brindisi, Massa, Pisa, Siena, Terni e Vicenza. I cittadini chiamati a compiere il loro dovere sono all’incirca 1 milione e 340mila.

I capoluoghi vedono delle sfide molto interessanti:

Ancona : Daniele Silvetti (CSX) vs Ida Simonelli (CDX);

: Daniele Silvetti (CSX) vs Ida Simonelli (CDX); Brindisi : Giuseppe Marchionna (CDX) vs Roberto Fusco (CSX);

: Giuseppe Marchionna (CDX) vs Roberto Fusco (CSX); Massa : Francesco Persiani (CDX) vs Enzo Ricci (CSX);

: Francesco Persiani (CDX) vs Enzo Ricci (CSX); Pisa : Michele Conti (CDX) vs Paolo Martinelli (CSX);

: Michele Conti (CDX) vs Paolo Martinelli (CSX); Siena : Nicoletta Fabio (CDX) vs Anna Ferretti (CSX);

: Nicoletta Fabio (CDX) vs Anna Ferretti (CSX); Terni: Orlando Masselli (CDX) vs Stefano Bandecchi (CSX);

Vicenza: Giacomo Possamai (CSX) vs Francesco Rucco (CDX);

In pochi giorni si potranno scoprire gli ultimi verdetti.

Nelle regioni della Sardegna e della Sicilia si sta invece svolgendo il primo turno delle comunali.

La situazione in Sardegna e Sicilia

Tra Sardegna e Sicilia ci sono ben 167 comuni, di cui 39 sono seggi sardi, 128 quelli siciliani. Alcuni per rinnovare il sindaco, altri per scegliere il consiglio comunale. Le sedi si sono aperte oggi alle ore 7:00 e si chiuderanno alle 23, domani invece verranno aperte alle ore 7:15. Successivsmente, al termine della giornata, avrà inizio lo spoglio.

Dei 128 comuni della Sicilia ben quattro sono capoluoghi, si tratta di Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. Ben 113 sono città con meno di 15.000 abitanti. In Sardegna soltanto Assemini e Iglesias adranno al voto, superando i 15.000 abitanti, con eventuali ballottaggi tra l’11 e il 12 Giugno.