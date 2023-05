Elezioni comunali a Massa 2023, risultati: ballottaggio tra Persiani ed Enzo Ricci

Elezioni comunali Massa 2023, i risultati. Di seguito tutte le informazioni sulle elezioni amministrative di Domenica 14 e Lunedì 15 Maggio nei 790 comuni italiani coinvolti. Ecco allora i dati dei risultati a Massa, dove a sfidarsi ci sono stati ben otto candidati.

Elezioni comunali a Massa 2023, risultati

Le elezioni di questi giorni hanno spinto i cittadini a votare nelle varie città, per eleggere – in totale – 766 sindaci, con 790 comuni presi in esame. Oltre al ruolo di “primo cittadino”, anche le votazioni per 10.150 consiglieri. Per l’occasione TrueNews.it ha seguito in diretta i risultati delle elezioni comunali 2023 a Massa. Nella città toscana si andrà al ballottaggio: con 80 sezioni scrutinate su 80, a ottenere più voti è stato Francesco Persiani con il 35,42% delle preferenze, seguito da Romolo Enzo Ricci con il 29,95%.

Mentre gli altri aspiranti alla poltrona di primo cittadino hanno chiuso con queste percentuali: Marco Guidi ha ottenuto il 19,99% dei voti, Daniela Bennati il 5,45%, Cesare Ragaglini il 4,52%, Andrea Barotti l’1,74%, Marco Lenzoni l’1,73%, Guido Mussi l’1,20%

Massa 2023, tutti i candidati

La città di Massa, che conta poco più di 66.000 abitanti, può vantare ben otto candidati per la posizione di sindaco. Questo potrebbe portare al ballottaggio, qualora nessuno dovesse ottenere più del 50% delle preferenze.

Ecco di seguito i nomi dei candidati e le liste che appoggiano le rispettive candidature:

Marco Guidi, liste Fratelli d'Italia, Liberali e Riformisti NPSI, Marco Guidi Sindaco, Massa Futuro e Noi moderati

Cesare Maria Ragaglini, liste Cesare Ragaglini Sindaco

Francesco Persiani, liste Francesco Persiani Sindaco, Lega, Forza Italia-PLI- Ascoltare per fare e Civici Apuani

Romolo Enzo Ricci, liste Evangelisti per Massa 2023, Partito Democratico, Massa è un'altra cosa, Per Massa dalla parte del cuore e Alleanza Verdi e Sinistra

Andrea Barotti, liste Andrea Barotti Sindaco

Marco Lenzoni, liste Massa insorge

Daniela Bennati, liste Movimento 5 Stelle e Unione Popolare-Rifondazione comunista-Massa città in comune

, liste Movimento 5 Stelle e Unione Popolare-Rifondazione comunista-Massa città in comune Guido Mussi, liste Partito Repubblicano italiano.

