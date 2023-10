Jo Squillo, chi è il marito Gianni Mucciaccia: un amore… Anni ’80

Giovanna Coletti, in arte Jo Squillo, e Gianni Mucciaccia, hanno una storia d’amore nata negli anni ’80 a suon di musica e che dura tuttora. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere su Jo e il marito.

La carriera di Jo Squillo

Nata a Milano il 22 Giugno del 1962, Jo Squillo è una cantante che ha fatto la storia della musica italiana. Dopo un esordio punk rock con le Kandeggina Gang alla fine degli anni ’70, Jo Squillo sperimenta diverse correnti musicali, passando dal New Wave alla Disco. Nel 1991 sale alla ribalta con Siamo Donne, celebre brano che ha portato a Sanremo insieme a Sabrina Salerno.

Jo Squillo vanta una lunga carriera nel mondo della musica, della moda e della televisione ma anche un costante impegno sociale nella lotta per i diritti delle donne. Nel 2016 diventa madrina di Wall of Dolls, il muro delle bambole contro il femminicidio, inaugurato nel 2014 a Milano.

Chi è Gianni Mucciaccia, marito di Jo Squillo

Gianni Mucciaccia non c’entra nulla con l’omonimo presentatore di Art Attack. Il compagno di Jo Squillo è un produttore, direttore artistico e musicista. Sul finire degli anni ’70 Gianni Mucciaccia suona il basso nel gruppo punk da lui fondato, Kaos Rock, con il quale partecipa nel 1979 al concerto Omaggio a Demetrio Stratos e un anno dopo al festival musicale Rock ’80. È in questo periodo che conosce Jo Squillo, ai tempi leader delle Kandeggina Gang, con la quale collabora a qualche canzone. Da allora son rimasti sempre insieme. In seguito allo scioglimento dei Kaos Rock, Giovanni Mucciaccia intraprende la carriera di direttore artistico e produttore musicale per molti artisti, sostenendo anche progetti della moglie. È anche regista di TV Moda, programma ideato e condotto da Jo Squillo, dal 2011 trasmesso su Class TV Moda.

L’amore anni 80 tra Jo Squillo e il marito

La coppia è molto riservata e tende tenere la propria vita privata lontano dai riflettori, parlandone molto raramente in pubblico. Ecco uno dei rari commenti di Jo Squillo al riguardo: ” Oggi faccio l’imprenditrice e il tempo a disposizione è davvero molto poco. Ho un compagno e investo molto in questo rapporto. L’amore è una continua prova. Anche conquistarsi ogni giorno è una prova d’amore”.

Jo Squillo nella Casa del GF

Jo Squillo è stata uno dei nuovi concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello VIP 6.

Per lei è stata la terza esperienza in un reality, dopo aver partecipato alla seconda edizione della Fattoria nel 2005 e all’Isola dei Famosi nel 2019.