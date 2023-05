Elezioni comunali ad Ancona 2023, risultati: Silvetti-Simonella, è ballottaggio

Elezioni comunali Ancona 2023, i risultati in diretta. Tutte le informazioni sulle elezioni amministrative di domenica 14 e lunedì 15 maggio in 790 comuni italiani. Ecco i dati ufficiali dopo lo spoglio ad Ancona, dove si sono sfidati sei candidati. Nessuno ha raggiunto il 50%, si farà il ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra.

Elezioni comunali Ancona 2023, risultati ed exit poll in diretta

La nuova tornata di elezioni amministrative porta al voto i cittadini di 790 comuni per eleggere 766 sindaci e 10.150 consiglieri. TrueNews.it ha seguito in diretta i risultati delle elezioni comunali 2023 ad Ancona. Le urne sono rimaste aperte dalle 7:00 alle 23:00 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì.

Ancona 2023, tutti i candidati

Sono sei i candidati per la posizione di Sindaco di Ancona. Ecco la lista dei politici in lizza per il posto di primo cittadino:

Marco Battino , lista Ripartiamo dai Giovani

, lista Ripartiamo dai Giovani Roberto Rubegni , lista Europa Verde

, lista Europa Verde Francesco Rubini Filogna , liste Altra Idea di Città e Ancona Città Aperta

, liste Altra Idea di Città e Ancona Città Aperta Daniele Silvetti , liste Forza Italia, Udc, Fratelli d’Italia, Lega, Civitas Civici, Silvetti Sindaco per Ancona Protagonista e Rinasci Ancona

, liste Forza Italia, Udc, Fratelli d’Italia, Lega, Civitas Civici, Silvetti Sindaco per Ancona Protagonista e Rinasci Ancona Ida Simonella , liste Ancona Futura, Repubblicani per Ancona, Ancona Diamoci del Noi, Ancona Popolare, Partito Democratico e Azione-Italia Viva

, liste Ancona Futura, Repubblicani per Ancona, Ancona Diamoci del Noi, Ancona Popolare, Partito Democratico e Azione-Italia Viva Enrico Sparapani, lista Movimento 5 Stelle.

Testa a testa tra Silvetti e Simonella, si andrà al ballottaggio

Ancona dovrà tornare al voto tra il 28 e il 29 maggio per il ballottaggio. Nessuno dei candidati ha raggiunto il 50%, per cui gli elettori marchigiani dovranno tornare alle urne per scegliere tra Daniele Silvetti, candidato del centrodestra che ha raccolto il 45,11% dei voti al primo turno, e Ida Simonella, candidata del centrosinistra che ha preso, invece il 41,28%. Solo briciole per il resto dei candidati, tutti sotto al 10%. Francesco Rubini Filogna si è fermato al 6,11%, mentre il pentastellato Enrico Sparapani ha raccolto solo il 3.64%. Ultimi Battino e Rubegni, rispettivamente al 2,18% e all’1,69%.