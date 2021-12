Chi è Chloe Facchini, la chef transgender: fidanzato, tv, studi

Chloe Facchini è una chef che, grazie al programma La Prova del Cuoco, è riuscita a diventare sempre più nota al pubblico televisivo.

Chi è Chloe Facchini: studi e carriera in tv

Chloe Facchini è una chef transgender, 40 anni già compiuti, che ha il suo nome originario in Riccardo Facchini. Nata in provincia di Bologna ha un grandissimo amore per il cibo e la cucina, sviluppato negli ultimi anni ma trasmessole grazie soprattutto alla nonna. Dopo aver conseguito il diploma all’istituto alberghiero ed essersi laureata in lingue e letterature straniere, ha lavorato in più ristoranti bolognesi per poi trasferirsi Oltralpe. Lo stage fatto nella cucina dello chef stellato Anthony Genovese è stato uno dei trampolini di lancio, tanto da farla poi sbarcare su importanti vetrine televisive. Oltre alla trasmissione La prova del Cuoco con Antonella Clerici, infatti, ha partecipato anche a trasmissioni in onda su Sky Uno e Bravo TV.

Vita privata e fidanzato

Chloe Facchini, oggi orgogliosamente donna, ha fatto un percorso per diventare donna transgender che non ha mai voluto nascondere. In una intervista rilasciata a Radio Capital, dove ha parlato del suo percorso verso il cambio di sesso, Chloe si è raccontata in maniera molto trasparente. “Mi sono sempre sentita donna dentro, ma per lungo tempo non sapevo cosa fosse la transessualità. Sono andata avanti per inerzia, mi oberavo di lavoro per non pensare a me stessa”. Quando poi ha preso coscienza dell’importanza di un nuovo percorso, per Chloe è iniziata una nuova vita più spensierata e felice composto da sedute psicologiche a terapie ormonali. “Quando soffri di disforia di genere, fai fatica ad accettare l’immagine che il tuo corpo trasmette – ha aggiunto – ora però ne sono felice e orgogliosa. Non vedo limiti per una persona transessuale”. Il suo compagno si chiama Maurizio Siesto e lo ha definito “Un uomo con la U maiuscola”.