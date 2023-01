Come sta Patrizia Rossetti dopo l’uscita dal Gf Vip 7?

Come sta Patrizia Rossetti, uscita dalla casa del Gf Vip per un malessere fisico? Ecco cosa sappiamo dopo il suo abbandono

Patrizia Rossetti, concorrente scelta da Alfonso Signorini per il Gf Vip 7, è uscita dalla casa del Grande Fratello per problemi di salute legati al post Covid. Ma come sta ora Patrizia Rossetti?

Patrizia Rossetti, una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 7, torna a parlare dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello. Lo fa nel salotto di Silvia Toffanin, Verissimo, dove manifesta quella che è attualmente la sua condizione di salute.

L’ex concorrente, infatti, è uscita dalla casa appositamente per curarsi dopo aver avuto diversi dolori articolari molto fastidiosi. “Come sto? Sempre un po’ zoppicante – ha detto in un’intervista a Toffanin – ma ho già parlato con il mio medico che mi vedrà personalmente fra qualche giorno. Mi ha detto che molto probabilmente è proprio un problema di post Covid. Non ho mai preso il Covid fuori, l’ho preso dentro la Casa! Ma pensa te! Ho fatto 106 giorni al Grande Fratello Vip, ma stavo male da due settimane.

Avevo dolori nella gambe, partivano dalle caviglie. Il Grande Fratello mi aveva detto di riposarmi, ma anche facendolo non stavo bene. Così ho deciso di uscire”.

Le amicizie nella casa

In merito alla sua esperienza nella casa del Gf Vip, Patrizia Rossetti ha rimarcato che comunque è stata un’esperienza che – per quanto stancante – è da ritenere nel complesso positiva.

“Spesso quel percorso è stato per me soffocante – ha aggiunto – ma fra i miei ex vipponi ci sono molti vip con cui andrei a cena come Amaurys, Antonella, Alberto, Charlie”