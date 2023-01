Perché Patrizia Rossetti si è ritirata dal GF: “Non riesco ad essere attiva”

Perché Patrizia Rossetti si è ritirata dal GF Vip 7? La conduttrice ha deciso di lasciare il programma dopo 105 giorni nella casa a causa di alcuni problemi di salute: “Sto male da giorni, non riesco più ad essere attiva”.

Perché Patrizia Rossetti si è ritirata dal GF, i problemi di salute della gieffina

La ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip 7 si è conclusa senza eliminazioni, con Wilma Goich che è riuscita a salvarsi dal risultato del televoto grazie al biglietto di ritorno.

Ciononostante il cast del GF ha subito un’importante perdita. Dopo una lunga permanenza nella casa più spiata d’Italia, Patrizia Rossetti si è infatti ritirata dal reality show: come mai? La conduttrice ha annunciato il suo forfait in diretta, spiegando di voler uscire dalla casa a causa di alcuni problemi di salute ancora non identificati.

“Non voglio che nessuno si preoccupi però sono 15 giorni che non sto bene, non so che cos’ho.” -ha spiegato la conduttrice- “Ho dei dolori nel corpo, nelle gambe, è partito dalle caviglie.

Ho fatto le analisi, sembra che non ci sia niente di strano, però sembra che ci sia un’infezione, non di grande portata. Potrebbe essere dovuta dal Covid, non so. E mi dispiace perché non riesco ad essere attiva nella Casa. Né attiva nel corpo, né attiva nella mente, è come avere un cagnolino che ti mordicchia. Ho dolore alle gambe, alle caviglie. Sono due o tre notti che non riesco a dormire perché non trovo posizioni, se sto ferma sento dolore, se mi muovo anche.

Ho fatto degli analisi, non c’è niente di strano però”.

Alfonso Signorini a Patrizia: “Sei stata una grandissima concorrente”

Alfonso Signorini ha provato a chiedere un po’ di tempo a Patrizia, facendole i complimenti per la sua esperienza al GF: “Il pubblico ti vuole bene, anche se sei una rompiballe”. Il conduttore le ha chiesto di valutare se rimanere nella casa ancora qualche giorno, pur non facendole alcuna pressione: “Patrizia, se hai un problema di disagio o di salute io faccio un passo indietro e rispetto la tua decisione, anche se sei una grandissima concorrente.

Sei arrivata fino a questo punto, sono passati 105 giorni. Pensaci. Altrimenti facciamo un passo indietro tutti, se tu non te la senti di continuare io non mi permetto di insistere”. Alla fine, tuttavia, Patrizia è rimasta ferma nella sua decisione, scegliendo di varcare la porta rossa e abbandonare il programma.