Valentino Rossi apre un negozio: di cosa si tratta e dove si trova il nuovo store

Valentino Rossi ha aperto un negozio tutto suo. Dalle due ruote alle vesti di imprenditore per l’ex campione di Moto Gp. Il suo nuovo store è davvero un regalo per i suoi tanti appassionati che continuano in qualche modo a seguirlo.

Valentino Rossi apre un negozio: di cosa si tratta

Valentino Rossi ha intrapreso una nuova strada da imprenditore aprendo un nuovo negozio che si chiama VR46 Store. Si tratta di un flagship store curato dal designer pesarese Marco Morosini, in uno spazio grande 400 metri quadri.

All’interno del negozio sono presenti trofei, foto, cimeli; ma anche simulatori di auto professionali (la Bmw M4 con cui correrà il prossimo anno), con cui è possibile misurare la propria abilità sui circuiti più famosi del mondo. Ovviamente, non manca la shopping experience con i prodotti e le linee più amati dai fan dell’ex pilota. Dalle capsule Dainese VR46, alla collezione VR46 Riders Academy, fino alla neonata VR Equipment, la linea di abbigliamento tecnico e accessori per Motocross, Mountain bike, Active training.

Dove si trova il nuovo store

L’ex campione di Moto Gp ha aperto il suo negozio a Tavullia (provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche), proprio lì dove c’era la vecchia sede del suo fan club e la pizzeria Da Rossi, in via Cesare Battisti 5.

