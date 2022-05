Chi è Krystian Ochman, all’Eurovision 2022 per la Polonia con “River”

Krystian Ochman, noto più semplicemente come Ochman, è un cantante con cittadinanza Usa. Rappresenta la Polonia all'Eurovision 2022

Krystian Ochman è un cantante che rappresenta la Polonia all’Eurovision 2022 con il brano “River”.

Chi è Krystian Ochman: origini e studi

Krystian Ochman, noto più semplicemente come Ochman, è un cantante con cittadinanza Usa cresciuto vicino a Washington, dove i suoi genitori erano emigrati. Suo padre suonava il sintetizzatore nel gruppo rock Róże Europy e suo nonno, Wiesław Ochman, è un cantante lirico. Ha ricevuto un’educazione musicale fin da bambino prendendo lezioni di pianoforte e tromba e su consiglio del nonno ha frequentato l’Accademia Musicale Karol Szymanowski dove ha studiato canto lirico.

Carriera

La sua carriera ha iniziato a prendere il via nel 2020 quando ha vinto l’11esima edizione del talent polacco The Voice of Poland. Il suo singolo d’esordio Światłocienie è stato presto certificato disco d’oro con oltre 10 000 unità vendute a livello nazionale e nel settembre del 2021 ha ricevuto il premio del pubblico alla 58ª edizione del Festival nazionale della musica polacca dove ha presentato l’inedito Prometeusz. Il suo album di debutto Ochman è stato un successo.

Eurovision 2022

Nel 2022 è stato decretato vincitore di Tu bije serce Europy! Wybieramy hity na Eurowizję 2022, diventando il rappresentante con il brano “River” della Polonia per l’Eurovision Song Contest 2022.