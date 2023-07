Come sta Jovanotti, il cantante è caduto in bici a Santo Domingo: “Mi devono operare”

Come sta Jovanotti, brutta caduta in bici per il cantante durante una vacanza a Santo Domingo: "Mi sono rotto qualcosa, mi devono operare".

Come sta Jovanotti, brutta caduta in bici a Santo Domingo per il cantante: “Mi devono operare”. L’artista ha preoccupato i suoi fan con una serie di video in cui segnala l’incidente: “Temo di essermi rotto qualcosa”.

Come sta Jovanotti, caduta in bici per il cantante in vacanza a Santo Domingo

Paura per i fan di Jovanotti, che ha sconvolto il suo pubblico nelle ultime ore con una serie di video su TikTok in cui ha segnalato un suo incidente a Santo Domingo. Il cantante è in vacanza nella Repubblica Dominicana con sua moglie ed un gruppo di amici. L’artista si stava godendo un giro in bicicletta: “Stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero”. L’esperienza è stata però interrotta da una brutta caduta. Lo riporta lui stesso in un video in cui appare vicino ad un’ambulanza, circondato dai soccorritori: “Temo di essermi rotto qualcosa. Ho fatto un gran volo in bici. Ho fatto un volo bastardissimo, per via di un dissuasore di velocità posto sulla strada, non l’ho proprio visto e sono andato giù. Non riesco a stare in piedi, quindi… Sono volato alla grande”. Come sta adesso il cantante?

L’aggiornamento in ospedale: “Mi devono operare, mi fa malissimo”

Una volta giunto in ospedale, Jovanotti ha confermato di essersi rotto la clavicola e fratturato il femore in tre punti. Il cantante ha raccontato la sua esperienza e il suo stato di salute in un altro video su TikTok: “Fa malissimo, fa un male bestiale. Però ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo e domani, forse, mi operano, mi devono mettere un chiodo di titanio“. Ipotesi confermata anche dal suo medico di fiducia, Fabrizio Borra: “Ha visto le lastre e ha detto: ‘Qui va operato’. È un’operazione piuttosto comune, si recupera, ci vorrà un po’ di tempo. Però insomma, sono qua, sono vivo. Sto bene, mi hanno dato un antidolorifico. E poi ricomincio a mettermi in movimento. Mi ha detto Fabrizio che prima ci rimettiamo in movimento e prima guarisce, però prima di tutto dobbiamo fare l’operazione”.

Nonostante tutto Jovanotti pare ottimista, sollevato anche dal pronto intervento dei medici di Santo Domingo: “Tra l’altro devo dire che i dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura, addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell’acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l’ambulanza immediatamente”.