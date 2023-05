Avellino, ragazza trovata morta in casa: aveva 16 anni

Nella città di Avellino, in Campania, è stata trovata una ragazza morta in casa, la vittima aveva circa 16 anni.

Ragazza morta in casa, succede ad Avellino

È accaduto ieri sera, Martedì 2 Maggio, nella provincia di Avellino, precisamente nella piccola località di Montefalcione, che conta poco più di 3000 abitanti. Una ragazza di quasi 16 anni è stata trovata senza vita presso la sua abitazione. La vittima si chiamava Maria Antonietta Cutillo e la notizia ha subito fatto scalpre nel comune campano.

Non è ancora chiara la dinamica, ma sembra trattarsi di un “classico” incidente domestico, dato che la giovane ragazza è stata trovata nella vasca da bagno con lo smartphone al suo interno. Una mano ha evidenziato segni di bruciatura e si può ipotizzare che si tratti di folgorazione. A scorgere il corpo sono stati i genitori, rientrati in casa più tardi. A giungere sul posto sono state le forze dell’ordine e i sanitari del 118, ma per la vittima non c’era più niente da fare. La salma è stata poi portata presso l’ospedale Moscati di Avellino in attesa di autopsia.

Dalle prime analisi si potrebbe parlare di folgorazione. La ragazza, che doveva ancora compiere 16 anni, stava facendo il bagno nella vasca quando sembrerebbe esserle caduto il telefono cellulare in acqua. Avrebbe così tentato di prenderlo, bruciandosi per via della scossa elettrica. Una delle due mani è apparsa da subito livida e con un’ustione, motivo per il quale appare l’ipotesi più plausibile.

Occorrerà l’autopsia per chiarire ogni dubbio, ma intanto si piange la scomparsa di una giovane ragazza.

