Coma Cose positivi al Covid: non ci saranno a Sanremo 2022

Coma Cose positivi al Covid: il duo musicale è obbligato a dare forfait alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Non come artisti in gara ma come ospiti.

Coma Cose sono risultati positivi al Covid. I due non sono in gara al Festival ma avrebbero dovuto esibirsi nella serata delle cover a bordo della Costa Toscana con Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

La coppia lo scorso anno ha partecipato in gara al Festival di Sanremo con il brano, Fiamme Negli Occhi, con il quale hanno ottenuto un grande successo.

Sui social, ad inizio anno i Coma Cosa si augurano un anno ancora più sensazionale ma dovranno attendere e soprattutto rinunciare alla possibilità di ritornare al Festival, seppur come ospiti.

Gai al posto dei Coma Cose

I due artisti sono in isolamento obbligatorio e dunque non potranno partecipare come ospiti a Sanremo 2022. Al loro posto, è stato annunciato in conferenza stampa, ci sarà un altro ospite: la cantante Gaia.

I due artisti stanno bene ma dovranno per forza rinunciare alla loro esibizione come ospiti nella serata delle cover. Saranno costretti a continuare a guardare il Festival a distanza.

