Maltempo, vortice terribile si abbatte in Italia: dove e per quanto tempo

Maltempo, un vortice sta avvolgendo diverse regioni della Penisola in questa prima parte del 2024. Tanti sono i disagi per i cittadini e le possibili conseguenze.

Maltempo, vortice terribile si abbatte in Italia

Il maltempo continua ad essere il protagonista in questo inizio 2024 con purtroppo le prime criticità che vengono registrate. Un vortice terribile si sta abbattendo in molte regioni portando freddo, neve e piogge che stanno abbassando di molto le temperature. Come riportano gli esperti di iLMeteo.it “a rischio saranno le estreme regioni di Nordovest, con neve anche a quote basse sui rilievi e localmente in pianura specie tra la sera e la notte. Piovaschi sparsi potranno bagnare anche l’area adriatica del Centro e parte del Sud (soprattutto la Sicilia tirrenica)”.

Dove e per quanto tempo

Antonio Sanò, fondatore di iLMeteo.it ha fatto il punto della situazione sul vortice protagonista in molte Regioni italiane in questi giorni. “Le ultime piogge e rovesci temporaleschi insisteranno al Centro-Sud e sulla Sicilia: questi fenomeni perturbati sono eredità del vortice ciclonico della Befana, in progressivo allontanamento verso Sud Est. Nel suo movimento questo ciclone richiamerà a sé aria gelida in discesa dal Nord Europa di origine Artica che riuscirà a sfondare sul bacino del Mediterraneo”.

Ecco, cosa succederà nei prossimi giorni: A”l Centro-Sud avremo ancora il rischio più che concreto di temporali e forti venti lungo le coste più esposte a causa del persistere della vasta area ciclonica che rimarrà bloccata sul bacino del Mediterraneo almeno fino a Giovedì 11 Gennaio. Possibili nevicate sugli Appennini oltre i 1300/1400 metri di quota con vere e proprie bufere a causa delle ventilazione piuttosto vivace”.