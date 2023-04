Classifica Serie A: pratica scudetto archiviata

Dopo aver assistito alle gare della 31° giornata, la classifica di Serie A mostra un quadro abbastanza chiaro: il Napoli è primo e senza rivali. Si lotta per i posti vista Europa e si combatte per la zona salvezza.

Molti invece i club che non hanno più nulla da chiedere al campionato.

Serie A, la classifica mette in evidenza la forza del Napoli

Dopo 31 giornate non ci sono più dubbi: il Napoli vincerà lo scudetto. Mancano 7 giornate per un totale di 21 punti. I partenopei vantano però un distacco di 17 lunghezze sulla seconda (la Lazio) e possono dunque dirsi tranquilli. Si lotta invece per le prime posizioni, quelle che porterebbero i club in Europa.

In fuga dalla zona retrocessione, alcune compagini cercano punti fondamentali.

A dimostrare la lotta – e la supremazia – tra le “piccole” è la classifica Serie A:

Napoli: 78 punti Lazio: 61 Juventus: 59 Milan: 56 Roma: 56 Inter: 54 Atalanta: 52 Bologna: 44 Udinese: 42 Fiorentina: 42 Torino: 42 Monza: 41 Sassuolo: 40 Salernitana: 33 Empoli: 32 Lecce: 28 Spezia: 27 Hellas Verona: 26 Cremonese: 19 Samdporia: 17

A differenza della classifica Serie B, la massima serie può già pronosticare dei verdetti. Il Napoli – a pochissimi punti dalla vittoria matematica dello scudetto – è primo senza rivali, la Sampdoria è quasi sicura della retrocessione, mentre la Cremonese cerca di crederci. Tra Hellas Verona e Spezia ci si potrebbe giocare l’ultimo slot che regalerebbe la salvezza. Si complica invece la corsa dell’Inter alle prime quattro posizioni, dato che si ritrova dietro a Roma e Milan, con il podio attualmente occupato da Napoli, Lazio e Juventus.

Poche partite, appena sette, per avere un quadro completo e preciso. Per alcune “big” il campionato è l’unica competizione rimasta e ciò potrebbe risollevare – o aggravare – le sorti della stagione. Con la pratica scudetto archiviata, rimane poco da fare se non piazzarsi nelle posizioni migliori.

