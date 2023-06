Viceversa: la fintech che ha introdotto in Italia il revenue based financing per sostenere lacrescita delle aziende digitali

Apside entra nel nuovo round di investimento della fintech Viceversa

Apside, la joint venture tra Intesa Sanpaolo e Digital Magics per la realizzazione di investimenti in startup digitali ad alto potenziale, entra nel nuovo round da 10 milioni di euro di Viceversa: la fintech che ha introdotto in Italia il revenue based financing per sostenere la

crescita delle aziende digitali.

Questa partecipazione rappresenta il primo investimento di Apside

Questa partecipazione rappresenta il primo investimento di Apside e ne concretizza la vision votata al sostegno (dall’early-stage, al seed stage ed eventuali successivi follow-on) a società che sviluppano tecnologie digitali, anche mediante strumenti e soluzioni di intelligenza artificiale, nei segmenti Fintech & Insurtech, Proptech. Apside intende infatti cogliere trend altamente innovativi e opportunità di investimento nel panorama delle startup a maggiore potenziale, nell’ottica di accelerarne la crescita. La sua investment strategy è guidata dai criteri “ESG” che ispirano Digital Magics e che sono di primario interesse per il Gruppo Intesa Sanpaolo.

Viceversa, una soluzione innovativa che fornisce alle imprese il capitale necessario e consente loro di continuare a crescere in modo sostenibile

Viceversa, fondata da Matteo Masserdotti e Pedro Salvi, incubata a novembre 2021 da Digital Magics, si rivolge a tutte quelle aziende che gestiscono un business online come marketplace, e-commerce B2C e B2B o servizi in abbonamento, con l’obiettivo di rendere la loro crescita sostenibile attraverso uno strumento di insights marketing digitale e accesso a capitali flessibili, caratterizzato dalla condivisione di una percentuale dei ricavi dell’azienda a fronte dell’investimento effettuato. Si tratta di una soluzione innovativa che fornisce alle imprese il capitale necessario e consente loro di continuare a crescere in modo sostenibile.

Enrica David: “Siamo molto contenti del primo investimento effettuato da Apside in Viceversa”

“Siamo molto contenti del primo investimento effettuato da Apside in Viceversa, start up innovativa che vuole ridefinire nuove regole per supportare in modo sostenibile la crescita del business attraverso decisioni basate sui dati” ha dichiarato Enrica David, Presidente del Comitato Investimenti di Apside e Director in Intesa Sanpaolo “l’investimento sul quale ha lavorato il team di Apside, composta da professionisti, talentuosi e motivati, con competenze trasversali, rappresenta bene il focus dell’iniziativa intrapresa con Digital Magics che, siamo certi, riuscirà ad individuare soluzioni funzionali all’offerta innovativa e competitiva delle industry del Gruppo Intesa Sanpaolo.”

Gabriele Ronchini: “A pochi mesi dalla creazione della Joint Venture con Intesa Sanpaolo arrivano già i primi risultati operativi significativi e fondamentali”

“A pochi mesi dalla creazione della Joint Venture con Intesa Sanpaolo arrivano già i primi risultati operativi significativi e fondamentali al percorso che stiamo costruendo con una delle scaleup del nostro portafoglio: Viceversa, l’azienda che ha portato in Italia il revenue based financing” così commenta Gabriele Ronchini, Vice Presidente del Comitato Investimenti di Apside e Amministratore

Delegato di Digital Magics “É solo il primo dei 20 investimenti che faremo insieme, con Apside, nei prossimi mesi. Stiamo lavorando bene e in modo sinergico, a dimostrazione dell’efficacia di fare sistema, con un team che dal primo giorno si è dimostrato essere coeso e ha saputo mettere a fattor comune le proprie competenze per raggiungere gli obbiettivi che ci siamo prefissati, cogliendo appieno l’occasione di contribuire allo sviluppo dell’ecosistema italiano dell’innovazione”

Questo round di investimento è stato guidato da CDP Venture Capital attraverso il comparto Service Tech del fondo Corporate Partners, e vede tra i partecipanti, oltre ad Apside, altri importanti co- investitori quali il fondo Azimut Digitech Fund di Azimut Libera Impresa SGR e FNDX in qualità di advisor, Kairos Partners SGR (fondo Kairos Ventures ESG One), Italian Angels for Growth (IAG), Fabrick e Raffaele Terrone (founder di Scalapay) e Paolo Galvani (founder di Moneyfarm) e i business angels B- yond, Joe Sasson, Francesco Fornarelli e Gianluca Cocco.

Matteo Masserdotti: “Ora siamo pronti a entrare nella prossima fase della nostra espansione”

“Siamo felici per questo ulteriore segnale di fiducia da parte degli investitori, che hanno continuato a credere nella nostra visione di una nuova finanza per aziende digitali, basata su trasparenza, tecnologia e sostenibilità. Gli stessi valori che orientano ogni giorno l’attività dell’intero team di Viceversa” spiega Matteo Masserdotti, Co-founder e Ceo di Viceversa “Il primo anno completo di attività ci ha permesso di affermare il nostro prodotto in sei Paesi in Europa. Ora siamo pronti a entrare nella prossima fase della nostra espansione, sempre focalizzati sullo sviluppo di soluzioni data-driven per supportare al meglio la crescita delle aziende del futuro. Proprio in un momento come questo, in cui le aziende hanno estrema difficoltà a raccogliere capitali, la nostra tecnologia sta creando un impatto straordinario, sia in termini di accesso ai capitali che di performance.”