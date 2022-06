Ana Mena, arriva il nuovo singolo “Mezzanotte”: anteprima, quando esce

È in arrivo Mezzanotte, il nuovo singolo di Ana Mena. La regina dei tormentoni estivi ha diffuso una breve anteprima del suo nuovo pezzo ed è pronta a conquistare di nuovo le spiagge di tutt’Italia. Quando esce la sua nuova canzone?

Ana Mena si lancia alla conquista dell’Estate 2022. L’amata cantante spagnola si prepara a rilasciare il suo nuovo singolo, Mezzanotte. Un nuovo pezzo che potrebbe avere tutte le carte in regola per far ballare gli italiani in spiaggia per i prossimi tre mesi.

Non sarebbe la prima volta, infatti, per Ana Mena, che negli ultimi anni si è affermata in Italia come l’indiscussa regina dei tormentoni estivi. Dal successo di Una volta ancora al fianco di Fred De Palma nel 2019, alla feconda collaborazione con Rocco Hunt, con il quale ha cantato A un passo dalla luna e Un bacio all’improvviso, la cantante spagnola non sembra avere intenzione di fermarsi. L’uscita del brano è attesa per il 3 giugno 2022, proprio a mezzanotte.

Nel frattempo, tuttavia, Ana Mena ha deciso di stuzzicare i suoi fan rilasciando una breve anteprima del singolo su tutti i suoi profili social.

“MEZZANOTTE” fuori ovunque il 3/6 🕛🇮🇹🔥 SIETE CARICHIIIII???? presave qui https://t.co/I0iK6xHpBP pic.twitter.com/WbDLP9iOgh — Ana Mena (@AnaMenaMusic) May 25, 2022

Il brano, pubblicato dalla casa discografica Sony Music Entertainment, è prodotto da Andres Torres e Mauricio Rengifo, mixato da Tom Norris e adattato in italiano da Jacopo Ettorre.

È già possibile pre-aggiungere la canzone alle proprie playlist Spotify e Apple Music seguendo il link condiviso dall’artista nel suo profilo Instagram.

