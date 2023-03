Classifica Serie A, Napoli devastante

All’indomani della 27° giornata ci si può soffermare ad analizzare la classifica di Serie A. Lo scudetto è ormai ipotetcato e, salvo un suicidio sportivo, il Napoli potrà riportare il campionato nel capoluogo campano. Inseguono – se così si può dire – Lazio e Inter, con un distacco a dir poco proibitivo.

Chiude il quartetto, valido per la Champions League, il Milan.

Serie A, la classifica dopo 27 giornate

Il campionato di Serie A sta raccontando una storia bellissima, quella di un Napoli che non ha avuto paura di mettersi alla prova e che, dopo anni, sta raccogliendo i frutti del proprio lavoro. Da Spalletti ad ogni singolo calciatore, questo scudetto – se dovesse essere vinto dai campani – avrebbe un valore importantissimo.

Poco da fare per le altre big che si possono accontentare soltanto di un buon piazzamento. Tra l’altro Lazio e Juventus hanno vinto (con il medesimo risultato, ovvero 1-0) il rispettivo derby: contro Roma e contro Inter. A perdere anche il Milan che non ha saputo approfittare dei tanti passi falsi.

Ecco allora la classifica di Serie A dopo 27 giornate disputate:

Napoli: 71 punti Lazio: 52 Inter: 50 Milan: 48 Roma: 47 Atalanta: 45 Juventus: 41 Udinese: 38 Fiorentina: 37 Bologna: 37 Torino: 37 Sassuolo: 36 Monza: 34 Empoli: 28 Lecce: 27 Salernitana: 27 Spezia: 24 Hellas Verona: 19 Sampdoria: 15 Cremonese: 13

Una classifica che evidenzia una supremazia azzurra, mentre diverse compagini puntano ai primi posti – validi per l’Europa – e alla salvezza, con quattro squadre coinvolte, dalla Cremonese allo Spezia. La zona grigia mette al sicuro tutte le altre che, con qualche punto in più, si direbbero già salve.

La Juventus cerca invece l’impresa. Con i 15 punti sottratti la Vecchia Signora sarebbe seconda a 56 punti, in solitaria ma comunque ben distante dalla vetta. In attesa del ricorso i bianconeri potrebbero comunque arrivare in quarta posizione, dato che stanno dimostrando un senso di attaccamento alla maglia e di desiderio di rivalsa.

La stagione – tra Champions League e coppe europee – può regalare ancora sorprese, ma almeno la Serie A sembra indirizzata.