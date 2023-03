Milan-Napoli, parla Gattuso: “In Europa sono partite diverse”

La Champions League ha emesso il suo verdetto. Ben tre italiane ai quarti di finale, un grande orgoglio per la Serie A e per il paese. La possibilità però che due club si incrociassero era alta e così è successo. Il palinsesto presenta Milan-Napoli, secondo Gattuso – ex centrocampista rossonero – si tratta di una gara molto interessante.

Diversa rispetto al contesto italiano. All’Inter toccherà affrontare il Benfica.

Gattuso su Milan-Napoli per la Champions

La coppa dalle grandi orecchie giunge alle battute finali e si appresta a far vivere tante altre emozioni. Il Real Madrid, fuori dalla corsa scudetto, punterà ancora una volta all’Europa, stessa cosa per Manchester City e Bayern Monaco (che però lo scudetto lo vedono eccome). Le italiane hanno chiaramente una marcia in meno rispetto alle tre big appena citate. Da non dimenticare poi Benfica e Chelsea che, insieme al Napoli, potrebbero rivelarsi autentiche outsider.

L’ex centrocampista dei rossoneri, Gennaro Gattuso, ha parlato del sorteggio che metterà a confronto Milan e Napoli. Una doppia sfida che regalerà molte emozioni:

“Il Napoli è da due anni che esprime un calcio incredibile. In Europa sono partite diverse, sarà una partita aperta, ma il Napoli in questo momento ha una mentalità vincente, sta giocando un calcio europeo, ma se la giocheranno. Il Milan da due anni a questa parte gioca a campo aperto, ma è una squadra che deve stare bene con tutti gli interpreti, quando qualche giocatore non sta bene si nota perché non riesce a fare il gioco che vuole”.

Ospite a Radio Anch’io Sport su Rai Radio1, è stato così ascoltato il suo parere. I partenopei attualmente in Italia non hanno rivali, ma i rossoneri potrebbero contare sull’esperienza. Le due compagini si scontreranno anche in campionato. Il mese di Aprile sarà di estrema importanza per entrambe.

