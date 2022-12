Bake Off Italia, chi è il vincitore dell’edizione 2022 e cosa fa nella vita

Bake Off Italia ha visto decretare il suo vincitore dell'edizione 2022. La finale è andata in onda venerdì 2 dicembre.

Bake Off Italia, chi è il vincitore dell’edizione 2022

Bake Off Italia – Dolci in forno ha il suo vincitore dell’edizione 2022. Il programma del cooking show di pasticceria – targato Bbc, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros, ha decretato nella finale del 2 dicembre , in onda su Real Time, il suo Miglior Pasticciere Amatoriale d’Italia. Il suo nome è Davide e i dolci sono la sua passione.

«L’anno scorso guardavo “Bake Off Italia – Dolci in forno” dal divano, oggi sono il vincitore: è il premio della mia vita, alle mie aspirazioni. Un traguardo e una partenza», ha dichiarato Davide.

La finalissima trasmessa ieri sera (e replica domani, domenica, alle 14:05) su Real Time (canale 160 Sky e 31 del digitale terrestre) e in streaming su Discovery+ l’ha visto in sfida con tre finaliste donne. La prima ad essere eliminata è stata la napoletana Ginevra Castaldi, mentre Margherita Cracco è stata eliminata al buio, in seguito alla prova tecnica.

Infine, Davide ha sconfitto la seconda classificata Chiara Chiasso, realizzando un percorso composto da tre ricette ovvero una torta classica da forno, un dolce al piatto e una monoporzione moderna.

Cosa fa nella vita

Davide Merigo ha 38 anni, nato a Gardone Riviera, ma residente a Puegnagno del Garda. Di professione è un architetto e vive insieme alla sua compagna. Tuttavia, Davide ha deciso di lasciare la strada da architetto per lanciarsi in una dolce avventura e seguire la sua passione per i dolci.

Il suo progetto, infatti, è la costruzione di un B&B in cui vivere e poter servire i dolci da lui preparati.

