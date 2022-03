Dove abita Putin? Com’è e dove si trova il palazzo dello zar

Vladimir Putin è il presidente russo che vive in quello che viene chiamato “Il palazzo segreto dello Zar”. Si tratta una residenza in un terreno di 7.500 ettari, dal valore di 100 miliardi di rubli (pari a 1,1 miliardi di euro), che si trova nei pressi di Gelendzhik, sulle rive del Mar Nero. Un luogo che mostra tutto il lusso che tanto ricerca il presidente della Russia Vladimir Putin. Ecco dove abita Putin.

Dove abita Putin?

Questa tenuta immensa e dal lusso sfrenato non apparterrebbe proprio direttamente al presidente russo, ma è stato collegato in vari modi al suo governo e quindi a Vladimir Putin, presidente russo. Questa tenuta di è senza alcun dubbio il posto più sorvegliato della Russia: non è una residenza normale infatti i suoi mq la rendono grande come un’intera città. All’interno troviamo recinzioni, un porto, delle guardie, una chiesa, controlli agli accessi, una no-fly zone. Parliamo di un possedimento grande quanto 39 Principati di Monaco. Alcuni ritengono questo luogo addirittura come “uno Stato separato all’interno della Russia” e viene visto come il palazzo più costoso del mondo.

Il palazzo monumentale

Il palazzo monumentale di Vladimir Putin ha un’estensione di 17,691 mq. Lo stile è classico e vi sono anche accessori contemporanei: una chiesa, un anfiteatro, una pista d’atterraggio per gli elicotteri, un teatro, una sala con slot machine e videogiochi, piscine, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, dei tunnel sotterranei, vigneti e un porto privato.

In alcune sale è anche disponibile una spa, una piscina, uno studio medico, una sala cocktail, laboratori di produzione artigianale, stanze per il personale, sale giochi.