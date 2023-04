Ci vuole un fiore su Rai 1: anticipazioni e ospiti della seconda puntata del programma di Francesco Gabbani

Ci vuole un fiore è il programma condotto da Francesco Gabbani che arriva in prima serata su Rai 1 con la seconda puntata. Dopo la notizia di una possibile sospensione, è arrivata la conferma che lo show andrò normalmente in onda.

Ci vuole un fiore arriva su Rai 1: anticipazioni

Ci vuole un fiore è il programma che arriva su Rai 1 con alla conduzione il cantante Francesco Gabbani con due speciali prime serate, il 14 e il 21 aprile 2023. “Una bella esperienza, nuova, un’avventura vissuta con una sorta di inconsapevolezza da principiante”, ha dichiarato il cantante in veste di conduttore. In ognuna delle due serate il conduttore sarà accompagnato da Nino Frassica e Mario Tozzi. Ecco la presentazione del programma della Rai: “Si può parlare di temi importanti come la sostenibilità e il futuro del Pianeta e farlo in maniera immediata, divertente, solare ma autorevole insieme? Tra la Giornata Mondiale dell’Acqua e quella della Terra, Rai1 chiama a raccolta artisti e scienziati per due serate speciali che ci ricordano che i problemi del Pianeta non vanno in stand by”. Le puntate oltre ad essere visibili in tv, si potranno seguire anche in streaming sull’app di RaiPlay.

La seconda puntata in un primo momento era stata sospesa in segno di rispetto dopo il lutto che ha colpito Vecchioni. Tuttavia, poi tutto è tornato alla normalità e lo show andrà in onda sempre in prima serata su Rai 1 venerdì 21 aprile.

Ospiti della seconda puntata del programma di Francesco Gabbani

Nella seconda puntata entrano in studio portando con loro un fiore simbolico, una dedica d’amore alla Madre Terra i seguenti ospiti: Stefania Sandrelli e Roberto Vecchioni fino a Chiara Francini, Rosa Chemical, Laura Chiatti e Lorenzo Biagiarelli. Per quanto riguarda il contributo di Roberto Vecchioni, sarà comunicato con una grafica prima dell’esibizione che la registrazione è precedente alla scomparsa del figlio. Gabbani duetterà e si esibirà insieme ai suoi ospiti durante la puntata.

Il programma è una produzione di Rai Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Ballandi. Un programma di Lucio Wilson e Francesco Gabbani, scritto con Carmelo La Rocca, Duccio Forzano, Adriano Roncari, Giacomo Berdini, Manuela Mazzocchi, Matteo Catalano.

La regia è di Duccio Forzano; scenografia di Gennaro Amendola; direttore musicale Valeriano Chiaravalle; coreografie di Luca Paoloni. Produttore esecutivo per Rai1 Rossella Arcidiacono. Produttore esecutivo per Ballandi Luca Catalano.