Oroscopo Paolo Fox 2022 Bilancia: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox 2022: le previsioni per i nati sotto il segno della Bilancia. Dal lavoro all'amore, ecco come sarà il nuovo anno per loro.

Il 2022 è sempre più vicino, ecco le previsioni dell’Oroscopo per l’anno nuovo di Paolo Fox per la Bilancia. L’astrologo televisivo più famoso d’Italia ha pubblicato un nuovo libro con le previsioni 2022 per tutti i segni.

Oroscopo 2022 di Paolo Fox per la Bilancia

Quali sono le previsioni dell’oroscopo per il 2022 del segno Bilancia di Paolo Fox? La Bilancia è un segno di aria, di tipo cardinale e che festeggia il compleanno tra il 21 settembre ed il 20 ottobre. Ecco come andrà in amore e lavoro nel nuovo anno solare.

Oroscopo 2022 Bilancia: lavoro

Ottime notizie per chi lavora nel mondo dell’arte o dello spettacolo: Saturno in Acquario è un grande alleato per i nati sotto il segno della Bilancia! Se il vostro lavoro è di altro tipo, non amate mettervi in competizione, perciò sceglierete di lavorare in squadra. Piccoli fastidi da Urano, che non vi darà certezze sul fronte economico e potrebbe disorientarvi di fronte a un’eventuale eredità.

Nel corso del periodo estivo ci sarà una opposizione di Giove particolarmente difficile davanti alla quale non ci saranno molte opportunità. Però avrete molto ottimismo e voglia di andare avanti con i vostri progetti. Anche Marte potrebbe presentarsi scarso di energie e rendervi poco collaborativi con la vostra squadra professionale. Secondo le stelle dovrete caricarvi di qualche responsabilità in più.

I nati sotto il segno della Bilancia, insomma, vivranno un 2022 segnato da una sorta di resa dei conti. I Bilancia dovranno credere nei loro sogni e lottare fino in fondo per concretizzarli. Il lavoro potrebbe dare grandi soddisfazioni e il mese più forte dell’anno sarà quello di maggio.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Bilancia: amore

I nati del segno della Bilancia non saranno lasciati senza l’amore, anche se sarà l’anno della chiarezza, e dunque bisognerà lottare. Secondo Paolo Fox non sempre sarà possibile uscire vincitori. Bisognerà inoltre cercare più solidità ed evitare di ascoltare troppo gli altri.