Genova allarme bomba oggi: una valigia abbandonata al capolinea del bus

Genova allarme bomba oggi in due punti della città. Attimi di paura per una valigia e uno zaino lasciati incustoditi.

Genova allarme bomba oggi: attimi di panico e paura al capolinea del bus per una valigia abbandonata. Sul posto dopo la segnalazione sono corsi immediatamente gli artificieri.

Genova allarme bomba oggi

Allarme bomba al capolinea del bus numero 7, in via Natale Gallino a Genova, per una valigetta abbandonata. La strada è stata immediatamente chiusa, sul posto sono giunti prontamente la polizia e gli artificieri.

In mattina è arrivata un’altra segnalazione al pronto soccorso dell’ospedale Galliera quando uno zaino abbandonato nell’atrio ha fatto scattare un allarme bomba.

La segnalazione è arrivata intorno alle 11, quando alcune persone hanno notato la sacca incustodita e hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Al loro arrivo, gli artificieri hanno evacuato l’ingresso e messo in sicurezza la zona prima di procedere con le verifiche del caso, che hanno accertato che lo zaino non conteneva ordigni esplosivi come si pensava.

Allarme rientrato

Intorno alle 11.30 è arrivato l’ok da parte degli artificieri. Si è trattato di un falso allarme bomba al capolinea dell’autobus numero 7 in via Gallino, a Pontedecimo.

Nonostante ciò la strada è rimasta chiusa ancora per qualche tempo per mettere lo stesso in sicurezza la zona ed evitare qualche imprevisto.

Tutto rientrato poi anche all’ospedale per l’allarme bomba segnalato nella mattinata.