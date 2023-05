Chiara Francini e la sua voglia di rimanere incinta: cosa ha detto?

Pronta a presentare il suo libro, Chiara Francini sembra voler provare a rimanere incinta. Già a Sanremo 2023 aveva parlato di una tematica sempre attuale, la maternità.

Adesso, a 43 anni, appare propensa a crederci.

Chiara Francini vuole rimanere incinta?

Dallo splendido monologo a Sanremo 2023 alle ultime dichiarazioni rilasciate per presentare il suo libro autobiografico “Forte e Chiara”, ecco che l’attrice toscana – nata a Firenze – si racconta ancora una volta.

Intervistata da Sette (un inserto del Corriere della Sera), Chiara Francini ha parlato della sua opera, ma anche delle tematiche che le stanno più a cuore: l’essere donna e la maternità. Ne ha infatti parlato apertamente:

“Si parla di maternità ma soprattutto dell’essere donna e dell’essere caratterizzate da questa felicità mutilata. Nel senso che c’è la bellezza del diventare madre, di assolvere a quello che dalla notte dei tempi viene concepito come un miracolo. Ma dall’altra c’è quasi sempre una voce dentro che dice: ho fatto questo ma magari ho perso altro. Come c’è quest’eco che rimbomba nelle donne che non hanno fatto figli: magari assolutamente soddisfatte del loro percorso, alle prese con una voce che ricorda che sono state fatte per quello, e porterebbero nella pancia un miracolo”.

Uno spunto di riflessione importante, visto che le donne sono molto di più.

Le sue parole sul rimanere incinta

L’attrice classe ’79, che da 18 anni ha un relazione con Frederick Lundqvist, ha poi proseguito:

“Per quello che mi riguarda prima dei 40 anni non ho mai pensato di rimanere incinta, perché comunque la mia vita è molto piena, però la vita è una soltanto e trovo che sia una grande avventura anche solo il tentare di diventare mamma. Ma lo faccio piena di curiosità, con la voglia di esplorare una possibilità che la vita ti può dare ma anche togliere. Vorrei provare con il mio corpo, con la Chiara che ho. Credo sia un momento di arricchimento, vedere come mi cambierà”.

Quasi un modo per mettersi alla prova, per vivere una “nuova avventura”. A patto, però, che possa farlo con il suo corpo di adesso, della Chiara 43enne. Un bel messaggio per tutte le donne.