Avatar 3, quali sono le prime indiscrezioni?

Dopo il clamoroso successo di Avatar 2, James Cameron aveva già parlato di un seguito. Ecco che arrivano le prime indiscrezioni su Avatar 3, che si dice essere la penultima avventura della saga.

Di seguito trama e trailer.

Avatar 3, la trama: ecco le indiscrezioni

Se il primo Avatar, nel 2009, aveva già riscosso un enorme successo (essendo il primo film in 3D nelle sale cinematografiche italiane) è pur vero che la seconda pellicola, uscita nel Dicembre 2022, non è stata da meno e ha registrato incassi da paura. Per questo James Cameron ha dimostrato – ancora una volta – di saperci fare e prima dell’arrivo in Italia di Avatar 2, aveva già annunciato che ci sarebbero state altre due storie, le quali avrebbero poi concluso la saga.

Inizialmente programmato per la fine del 2024, lo stesso regista ha comunicato che la data di uscita è stata posticipata l’anno successivo, probabilmente sempre nel mese di Dicembre. Dopo Avatar ed Avatar – La via dell’acqua. C’è così qualche indiscrezione, nonostante sia molto presto. Sarà una ripresa del secondo capitolo e parlerà del clan di Na’vi, chiamato stavolta Popolo della Cenere, che vive nei dintorni dei vulcani, e che dovrebbe affrontare altre due comunità, ovvero gli Omaticaya – formata da Jake Sully e Neytiri, e dai Metkayna, sempre nel loro habitat marino. Infanto continua la storia delle forze umane in guerra contro i nativi di Pandora, ormai caratteristica principale di questa saga che sembra non voler terminare e regalare ulteriori sorprese (e spettacolo).

Mancherebbero così altri due capitoli, se questo dovesse uscire – come annunciato – l’altro potrebbe uscire nel 2027, chiudendo il ciclo in maniera definitiva. Mancano così più di due anni, ma gli spettatori non vedono l’ora che esca già l’altro episodio, per farsi trasportare in un altro mondo, per la terza volta.

Il trailer del film