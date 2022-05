Camper è la nuova trasmissione di Rai 1: conduttori, orari, quando va in onda

Un nuovo programma sta per sbarcare su Rai 1 e sostituirà È sempre mezzogiorno. Si chiama Camper e nascerà dalla medesima struttura che realizza i vari programmi di Linea verde.

Camper, come sarà la nuova trasmissione Rai

Il titolo di questa nuova trasmissione che andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai 1 sarà Camper. L’orario previsto della messa in onda sarà dalle ore 12 e fino al Tg1 delle 13:30 e già il titolo è emblematico della “mission” della nuova trasmissione.

Viaggiando in diversi luoghi di villeggiatura del nostro paese, racconterà l’estate italiana in diretta da studio con una serie di focus su alcuni territori della nostra penisola che verranno mostrati di settimana in settimana. Un modo originale, quindi, per fare scoprire il nostro territorio a chi lo conosce ancora troppo poco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tinto (Nicola Prudente) (@tinto1976)

Camper su Rai 1

Il nome della trasmissione “Camper”, quindi, dà l’idea del viaggio che la trasmissione vuole promuovere in diversi luoghi originali della nostra Italia. A condurre la trasmissione ci saranno Roberta Morise e Tinto, con alcuni passeggeri che lo accompagneranno e che poi andranno anche a scarpinare per le strade e per le vie in diretta.