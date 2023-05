Ruanda, una forte alluvione colpisce più di 100 persone

Il cambiamento climatico sta evidenziando numerosi problemi, colpendo tra l’altro moltissime zone del mondo. In Ruanda una forte alluvione ha causato una vera e propria strage, con più di 100 morti.

Una tragica vicenda, che preoccupa tutti gli abitanti.

Alluvione in Ruanda: tragico il bilancio delle vittime

È successo in data odierna, Mercoledì 3 Maggio 2023, in Ruanda, precisamente nei dintorni di Kigali, la capitale del paese. Una forte alluvione ha sconvolto la giornata e l’intera vita di molte persone. Le pressanti piogge hanno infatti causato delle intense inondazioni e, come conseguenza, delle frane in tutto il paese dell’Africa settentrionale. A comunicare la triste notizia è stata l’agenzia di stampa della nazione, la Rwanda Broadcasting Acency (conosciuta con l’acronimo RBA).

Questo repentino cambiamento climatico ha registrato ingenti danni e ad aggravare la situazione è il bilancio delle vittime: si contano ben 109 decessi, nella zona occidentale del Ruanda. Una vicenda triste e preoccupante, dato che contro questi avvenimenti atmosferici si è sempre impotenti. Tra l’altro si rivelano sempre più frequenti, tra alluvioni, terremoto, tornadi ed altri episodi di questo tipo.

Il corpo di polizia nazionale ha comunicato che le forti piogge delle ultime ore hanno causato la chiusura di alcuni tratti di strada, considerabili inagibili per via delle inondazioni. La stessa agenzia di stampa – la RBA – ha rilasciato una nota nella quale spiega che durante il mese di Maggio le precipitazioni saranno molte di più rispetto al solito: si suppone che la media di questi temporali supererà il numero a cui solitamente il paese è abituato.

Il paese africano si troverà dunque a vivere un periodo di estrema difficoltà, nella speranza che il bilancio delle vittime e dei danni sia sempre più basso, anche per non doversi ritrovare a combattere contro queste battaglie di natura ambientale.

