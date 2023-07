Incendi in Sicilia, la situazione dei roghi. Musumeci: “Tropicalizzazione evidente”

In Sicilia continua l’emergenza roghi e incendi, con danni che si attestano attorno ai 60 milioni di euro.

Incendi in Sicilia, ancora difficoltà negli aeroporti

A causa degli incendi che hanno bloccato parte dell’operatività dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa, si sta lavorando per tornare alla piena operatività dopo l’incendio che ha costretto alla chiusura totale e allo stop dei voli. Da mercoledì l’operatività dell’aeroporto di Catania passerà da otto a dieci voli all’ora ma l’obiettivo è ripristinare il 90% del traffico passeggeri entro la metà di Agosto.

Incendi in Sicilia: la conta dei danni

I danni causati dagli incendi in Sicilia sono stati valutati in circa 60 milioni di euro. I Vigili del Fuoco in Sicilia segnalano criticità nelle provincie di Palermo, Catania, Siracusa e Messina.

Il ministro della Protezione civile Musumeci: “Tropicalizzazione evidente”

Il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, anche ex presidente della regione siciliana, sta seguendo l’emergenza roghi in Italia e riguardo alla Sicilia ha parlato di “evidente tropicalizzazione” dal punto di vista climatico. “Nel Governo siamo assolutamente mobilitati e convinti che bisogna mettere al primo posto nell’agenda del Governo la messa in sicurezza del territorio – ha detto – e se qualcuno aveva qualche tentennamento ora non può non prendere atto dell’evidenza. Quanto ai negazionisti, di fronte alla grandine gigante, ai nubifragi, ai tornadi, ai 47 gradi, chi vuole che possa negare? Siamo nella completa dimostrazione che le due Italie di questi giorni sono le facce di una stessa medaglia, che si chiama tropicalizzazione“. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci

Verso lo stato di emergenza in 5 regioni

Ad ogni modo in Italia si va verso lo stato d’emergenza in 5 regioni, tra la tempesta che ha colpito la Lombardia e gli incendi che divampano in Sicilia. La decisione oggi in Consiglio dei ministri.