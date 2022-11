Chiara Ferragni, pandoro con sorpresa lanciato: quanto costa e dove comprarlo

Chiara Ferragni, pandoro con sorpresa è stato lanciato sul mercato. L’influencer mette a disposizione la sua popolarità per un fine benefico legando il suo marchio a un prodotto natalizio per raccogliere fondi.

Chiara Ferragni, pandoro con sorpresa lanciato

Chiara Ferragni ha lanciato il suo nuovo ed esclusivo pandoro con sorpresa. La notizia è diventata subito virale, in particolare su TikTok. Inoltre, a rendere ancora di più unico il pandoro #pinkchristmas – questo il nome-hashtag pensato per il prodotto – gli speciali stencil in carta con l’occhio cartoon – il celebre logo di Chiara Ferragni Brand – inclusi nella confezione, da apporre in cima al dolce per rendere ancora più scenografico l’effetto finale.

Tutti potranno decorarlo e condividere il proprio scatto taggando il profilo Balocco. Questi gli ingredienti del nuovo pandoro dal sito della Balocco:

farina di frumento

uova fresche 20,6% da galline allevate a terra

zucchero

burro

lievito naturale (farina di frumento – acqua – lievito)

emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi

latte fresco pastorizzato alta qualità 1,8%

sale

aromi

burro di cacao

può contenere frutta a guscio, soia e senape

Quanto costa e dove comprarlo

Il pandoro è in vendita presso i punti vendita Tigros e nei supermercati Decò. Il prezzo si aggirerebbe tra i 9 e i 10 euro. Ufficialmente il prezzo consigliato è 10,90 euro. Intanto sul sito ufficiale di Balocco è stata caricata una pagina dedicata al pandoro #PinkChristmas dell’influencer. Si scopre, così, che l’operazione ha anche una finalità benefica, dal momento che l’azienda e l’imprenditrice digitale – si legge sull’etichetta – “sostengono l’Ospedale Regina Margherita di Torino, finanziando l’acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing”.

Dunque, comprare questa volta un prodotto a marchio Ferragni sarà senza dubbio a fin di bene.

