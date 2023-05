Chi era Tina Turner, causa morte della Regina del Rock & Roll: carriera, canzoni, vita privata

Chi era Tina Turner, Regina del Rock & Roll scomparsa all’età di 83 anni: la causa della morte. L’iconica cantante statunitense si è spenta nella sua casa di Kusnacht, vicino Zurigo. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 180 milioni di dischi e ha vinto ben 12 Grammy Awards.

Il mondo intero piange per la scomparsa di Tina Turner, straordinaria cantante americana e Regina della musica rock e pop internazionale. L’artista è morta all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua lussuosa casa di Kusnacht, sul lago di Zurigo. Ne ha dato l’annuncio il suo portavoce, come riportato da Sky News: “Con lei il mondo perde una leggenda della musica e un modello”. Nel 2013 ha avuto un ictus e una lunga riabilitazione. Mentre nel 2016, ha scoperto di avere un tumore all’intestino. Inoltre, la cantante soffriva anche di ipertensione e dovette aggiungere anche l’insufficienza renale. Così il marito Bach si offrì di donarle un rene: il trapianto ha avuto luogo il 7 aprile 2017.

Una carriera costellata di successi: canzoni e premi

In oltre mezzo secolo sui palchi di tutto il mondo, la Regina del Rock si era costruita una carriera eccezionale collezionando un successo dietro l’altro. Nata il 26 novembre 1939 a Brownsville, in Texas, Tina Turner, all’anagrafe Anna Mae Bullock, ha cominciato a cantare all’età di soli dieci anni. Tra i suoi brani più noti ricordiamo What’s Love Got To Do With It, Private Dancer, The Best, It’s Gonna Work Out Fine e We Don’t Need Another Hero. Dopo l’esordio in coppia con il suo ex marito Ike Turner, si è guadagnata un posto nella Rock and Roll Hall of Fame ed è stata la prima donna statunitense ad apparire sulla copertina della rivista Rolling Stones. Tra gli anni Sessanta e Duemila ha venduto oltre 180 milioni di dischi e ha vinto 12 Grammy Awards tra il 1971 e il 2008. Si è inoltre spesso fatta notare come attrice sul grande schermo, sia in cameo che in ruoli più ampi, recitando in film come Taking Off, Tommy e Mad Max – Oltre la sfera del tuono.

Vita privata: mariti, figli

Nel corso della sua vita, Tina Turner si è sposata per due volte. Il suo primo marito fu il cantante e musicista Ike Turner, per sedici anni suo compagno di vita e sul palco. La loro relazione fu inquinata dai continui abusi da parte di Ike, per lungo tempo dipendente dalla cocaina. Tina Turner decise di tagliare i ponti dopo un violento litigio che la portò a fuggire dall’hotel in cui la coppia avrebbe dovuto passare la notte. La cantante chiese il divorzio nel 1976, poi finalizzato due anni dopo, nel 1978. Anni dopo la cantante ritrovò l’amore al fianco del produttore Erwin Bach, di sedici anni più giovane di lei, che resta al suo fianco dal 1985 fino al giorno della sua morte.

Tina Turner era la madre di quattro figli. Il primo, Craig, nato nel 1958, quando aveva appena 18 anni, da una relazione con il sassofonista Raymond Hill. Il suo secondo figlio, Ronnie, nasce dalla sua relazione con Ike, nel 1962. In seguito ha adottato legalmente i figli del suo ex marito, Ike Junior e Michael, nati da relazioni dell’artista con altre donne. Negli anni Tina Turner ha purtroppo dovuto affrontare la morte prematura dei suoi due figli naturali. Il primo, Craig, si suicida nel 2018 a causa di una forte depressione. Ronnie muore invece nel 2022, stroncato da un cancro aggressivo.