Chiara Canzian, chi è l’ex cantautrice figlia di Red: madre, marito, figlio, Sanremo

Chi è Chiara Canzian, ex cantautrice italiana figlia di Red Canzian. In attività per alcuni anni dopo il 2009, quando fa il suo esordio a Sanremo, la figlia del bassista dei Pooh si è data alla cucina vegana. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Chiara Canzian, figlia di Red Canzian: dalla musica alla cucina

Chiara Canzian è nata a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, il 13 dicembre 1989. È nota al grande pubblico in quanto figlia di Red Canzian, l’amato bassista dei Pooh.

In passato ha provato a seguire le orme paterne e si è lanciata in una carriera musicale. Fa il suo esordio come cantautrice nel 2009, quando pubblica il suo primo album Prova a dire il mio nome. Porta il brano omonimo sul palco dell’Ariston, partecipando al cinquantanovesimo Festival di Sanremo nella sezione Proposte. Nel 2011 pubblica Il mio sangue, il suo secondo e ultimo album.

Accantonata la musica, Chiara Canzian ha trovato la sua strada in un settore inaspettato, la cucina vegana.

Un percorso che spiega lei stessa nel suo blog di cucina, Radici, dove pubblica consigli culinari e ricette vegetariane: “Il mondo della musica non è un mondo semplice, è un insieme di contrasti emozionali molto forti, momenti difficili e anche, ammettiamolo, grandi gioie. Forse, proprio per queste sue caratteristiche instabili, ho sentito il bisogno di metterlo in pausa, respirare e trovare conforto in qualcosa che mi rilassasse davvero senza pressioni emotive. È così che mi sono avvicinata al mondo professionale della cucina, quasi per trovare rifugio, come quando da piccola facevo i biscotti con mamma”.

La carriera culinaria di Chiara la porta a lavorare per diversi locali vegani del Nord Italia e a scrivere un libro di cucina insieme al padre Red, Sano Vegano Italiano.

Oltre che sul blog, Chiara Canzian pubblicizza le sue ricette anche su Instagram, dove ha un profilo con oltre 28mila follower.

Anche il bassista è un convinto vegetariano. In un’intervista a Wise Society ha dichiarato che la sua dieta gli ha salvato la vita: “È stato un percorso naturale che mi ha fatto stare meglio. Due anni fa sono stato molto male a causa di una dissezione aortica. Le mie arterie, però, grazie alla loro pulizia dovuta alla mia alimentazione hanno assorbito bene l’onda d’urto facendomi arrivare vivo in sala operatoria”.

Vita privata: madre, marito, figlio

La madre di Chiara Canzian è la celebre cantante italiana Delia Gualtiero, tornata alla ribalta nel 2019 con Sono fragile e Prima o poi. La food blogger è sposata dal 2019 con Sandro Cisolla, ex chitarrista e fondatore del gruppo alternative rock trevisano Airway. Insieme a lui ha scritto Radici, romanzo autobiografico con ricette che condivide il nome con il suo blog. I due sono innamoratissimi, come dimostra l’affettuoso messaggio di auguri su Instagram di Cisolla in occasione del loro primo anniversario di nozze: “Un anno fa, la libertà e l’ignoto ci hanno incoraggiati a fidarci dell’Amore, e ad oggi posso solo dire che non c’è mai stata scelta migliore”. Per il momento i due non hanno ancora figli, ma è possibile che ci stiano già pensando…