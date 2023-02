Persone scomparse in Italia in aumento, 67 al giorno: rialzo del 26% nel 2022

In aumento le persone scomparse in Italia, 26.4% di casi in più nel 2022. Secondo i dati raccolti nell’ultimo anno, si è raggiunta una media di 67 sparizioni al giorno: “Minori, adulti e anziani che fanno perdere le proprie tracce”.

Aumento delle persone scomparse in Italia, 26.4% di casi in più nel 2022

Antonino Bella, Commissario di governo per le persone scomparse, ha consegnato la relazione annuale sui dati legati alle sparizioni in Italia nell’ultimo anno: “Minori, adulti e anziani che fanno perdere loro tracce, ponendo i familiari in una situazione di grande angoscia, tra speranze e dolore”. Secondo i dati raccolti da Bella, nel 2022 si è registrato un aumento del 26.4% delle denunce di scomparsa rispetto all’anno precedente. Nell’ultimo anno, infatti, si sono registrate 24.369 denunce contro le 19.269 del 2021. In base a tali dati, si è quindi raggiunta una media di 67 persone scomparse al giorno.

I dati nel dettaglio: gli allontanamenti volontari sono l’82%, ritrovati oltre il 49%

La relazione entra poi maggiormente nel dettaglio riguardo le circostanze e le persone coinvolte nelle scomparse. Nell’82% dei casi si è trattato di allontanamenti volontari: solo lo 0.22% delle denunce ha riguardato possibili vittime di reati. Per quanto riguarda gli stranieri si parla di una media di 41 denunce al giorno, mentre per i minori sono 47, di cui 36 su stranieri e 11 per italiani. Tra i minori la fascia più colpita è quella dei maschi di età compresa tra i 15 e i 17 anni. C’è particolare attenzione sulle sparizioni di minori provenienti dall’Ucraina, circa 70 nel 2022.

Per quanto riguarda i ritrovamenti, circa il 49.9% delle denunce di scomparsa ha portato risultati positivi, un leggero aumento rispetto ai dati del 2021. Si registrano inoltre diminuzioni dei tempi in cui gli agenti sono riusciti a rintracciare le persone scomparse: il 75% di loro viene ritrovato nella prima settimana.

